Hati-Hati! Perbaikan Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek Dilakukan di 3 Lokasi Ini

JAKARTA - Senior Manager Representative Office 1 PT JTT, Amri Sanusi mengatakan, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) melakukan perbaikan jalan di 3 lokasi pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

"Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta maupun arah Cikampek masih beroperasi secara normal," ujarnya pada wartawan, Jumat (21/7/2023).

Menurutnya, PT Jasamarga Transjawa Tol telah menyiapkan mitigasi risiko diantaranya pengalihan arus lalu lintas yang terdampak sebelum area kerja, mempersempit area kerja, persiapan contraflow apabila kondisi lalu lintas kendaraan padat, serta berkoordinasi dengan Kepolisian Patroli Jalan Raya (PJR) dan PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) dalam pengaturan lalu lintas.

Dia menambahkan, guna memastikan informasi ini diterima dengan baik oleh pengguna jalan, PT Jasamarga Transjawa Tol juga telah melakukan sosialisasi rencana pekerjaan dengan memasang media luar ruang berupa spanduk imbauan pekerjaan dan Variable Message Sign (VMS) di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta dan Cikampek," tuturnya.

"PT Jasamarga Transjawa Tol memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat adanya pekerjaan dimaksud," tuturnya.

Adapun rincian tanggal dan lokasi pekerjaan perbaikan jalan di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek sebagai berikut.

1. Kamis (20/07) pukul 09.00 WIB s.d Minggu (23/07) pukul 14.00 WIB terdapat pekerjaan perbaikan jalan di KM 48+350 s.d KM 48+250 sepanjang 100 meter lajur 4 arah Jakarta.