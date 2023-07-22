Advertisement
HOME NEWS JABAR

3 Fakta Pemkab Indramayu Tutup Bisnis Panji Gumilang, Tak Terkait Polemik Al Zaytun

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |08:01 WIB
3 Fakta Pemkab Indramayu Tutup Bisnis Panji Gumilang, Tak Terkait Polemik Al Zaytun
Foto: MPI.
INDRAMAYU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu telah menutup sejumlah bisnis yang dikelola pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang. Pemkab Indramayu sebelumnya telah menyegel bisnis galangan kapal Panji Gumilang.

Berikut fakta-faktanya:

1. Tutup sejumlah bisnis Panji Gumilang

Sejumlah bisnis Panji Gumilang yang telah ditutup adalah tempat penggergajian kayu yang lokasinya tidak jauh dari galangan kapal di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu. Usaha itu disegel lantaran belum mengantongi izin lengkap yang dipersyaratkan oleh Pemkab Indramayu.

2. Tak pandang bulu

Kasat Pol PP Kabupaten Indramayu, Teguh Budiarso mengatakan bahwa penutupan ini sekaligus menyampaikan klaim sikap Pemkab Indramayu yang tak pandang bulu dalam menegakkan aturan yang berlaku, salah satunya terkait dengan regulasi berusaha.

"Jadi, kami mendapat laporan adanya usaha lain Al Zaytun. Setelah ditelusuri, ternyata ada bisnis lain yakni kegiatan penggergajian kayu di lokasi yang tidak jauh dari bisnis galangan kapal," kata Teguh.

3. Tak terkait polemik Al Zaytun

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap (DPMPST), Ahmad Syadali, menyebut, seluruh bisnis yang dijalankan oleh Panji Gumilang belum memenuhi kelengkapan aturan yang dipersyaratkan.

Halaman:
1 2
      
