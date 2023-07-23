Humor Gus Dur: Kisah Gus Dur dengan Artis Cantik yang Menciumnya

JAKARTA – Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur dikenal sebagai sosok yang humoris. Gus Dur kerap melontarkan humor yang bisa membuat orang tertawa terbahak-bahak sekaligus meredakan ketegangan politik pada kala itu.

Salah satunya yakni tentang artis cantik yang gemas hingga sampai mencium Gus Dur.

Dikutip dari buku ‘Mati Tertawa Bareng Gus Dur’, alkisah, suatu ketika salah satu artis cantik kesengsem saat hadir dalam suatu acara di rumah salah seorang pengasuh Pondok Kajen. Artis tersebut dengan santai langsung mencium pipi Gus Dur tanpa permisi.

Kejadian itu pun mengejutkan banyak orang yang hadir. Mereka bingung karena mengingat status Gus Dur yang seorang kiai. Begitu agak sepi, Gus Mus meluapkan pertanyaan yang disimpannya dalam hati kepada Gus Dur.