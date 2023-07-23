Survei Indikator: Pemilih Jokowi Cenderung ke Ganjar, Ini Alasannya

JAKARTA - Hasil terbaru survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa basis massa pasangan Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 cenderung mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dari hasil survei, Ganjar Pranowo mendapatkan suara 49,3 dari para basis massa Jokowi - Ma'ruf Amin.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, suara dukungan terhadap Ganjar Pranowo memang sempat menurun dari basis pemilih Jokowi - Ma'ruf Amin pada April 2023. Burhanuddin menilai itu merupakan efek batalnya gelaran piala dunia di Indonesia.

"Tetapi saat itu pemilih Pak Jokowi - Kiai Ma'ruf tidak lari ke yang lain. Nah ketika akhirnya Ganjar dapat tiket dari PDI-Perjuangan, basis pemilih Pak Jokowi - Kiai Ma'ruf mulai pulih lagi, meskipun sebagian sudah mengalir ke Pak Prabowo," kata Burhanuddin melalui channel YouTube Indikator Politik Indonesia, Minggu (23/7/2023).

Sementara itu, beberapa pemilih Jokowi - Ma'ruf Amin memang juga ada yang mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Namun, jumlahnya tidak begitu signifikan yakni hanya 28,5. Hal itu, juga tidak terlepas dari adanya endorsment Presiden Jokowi kepada Prabowo, beberapa waktu lalu.

"Kan selama ini ada yang mengatakan Pak Prabowo elektabilitasnya meningkat karena Jokowi endorsment. Nah kalau kita lihat memang ada buktinya, awalnya Pak Prabowo berada di kalangan Pak Jokowi - Kiai Ma'ruf, kan ada 55 persen pemilih Pak Jokowi - Kiai Ma'ruf hasil Pemilu 2019, itu Pak Prabowo konsisten berada di peringkat kedua," kata Burhanuddin.

"April 2023, pemilih Jokowi yang memilih Pak Prabowo naik, dari 13 menjadi 27, naik lagi di bulan Juni," sambungnya.

Sekadar informasi, lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei teranyar yang berjudul 'Kepemimpinan Nasional dan Dinamika Elektoral Jelang 2024 di Mata Generasi Muda'. Survei tersebut dilakukan dalam kurun waktu 20 - 24 Juni 2023.