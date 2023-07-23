Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Febuar Rahman: Syair Chairil Anwar Bisa Bangkitkan Patriotisme Generasi Muda

Ahmad Syaiful , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |21:59 WIB
Febuar Rahman: Syair Chairil Anwar Bisa Bangkitkan Patriotisme Generasi Muda
A
A
A

PALEMBANG - Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Selatan (Sumsel), Febuar Rahman, berharap puisi-puisi Chairil Anwar dapat mengispirasi generasi sekarang ini untuk mengerti sebuah perjuangan, harapan yang diimplementasikan dalam sebuah kata.

"Mengenang syair-syair dari Chairil Anwar yang bisa membangkitkan semangat patriotisme dan nasionalisme bagi generasi muda," katanya.

Hal itu ia katakan saat turut serta pada pembacaan puisi dalam memperingati hari puisi nasional sekaligus memperingati 101 tahun wafatnya Chairil Anwar, di Pedepokan Rendezvous, Jalan R Wolter Mongonsidi, Kecamatan Kalidoni, Palembang.

Berkumpul bersama para tokoh sastra, seni dan budaya di Sumsel, Febuar Rahman berbaur bersama-sama dan berdiskusi mengenai seni dan budaya di Sumsel, yang kini semakin sepi dan jarang disentuh generasi muda.

Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu juga sangat mengapresiasi apa yang dilakukan pedepokan Rendezvous, yang konsisten dan berkomitmen agar budaya di Palembang ini dapat terjaga dan terpelihara serta berkembang dengan baik, di tengah serbuan teknologi digital.

"Puisi dari Chairil Anwar sendiri banyak sekali yang mengangkat tema soal nasionalisme yang kuat. Semoga semangat itu bisa merasuk ke generasi muda di bangsa kita," kata Febuar usai acara.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Chairil Anwar Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181902//perindo-cEGz_large.jpg
Sidang Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hakim Diminta Vonis Berat Pelaku Agar Beri Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543//ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155//partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181130//partai_perindo-2IRL_large.jpg
Penciptaan Lapangan Kerja Harus Ditopang Industrialisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181100//sandiaga_uno-kUt1_large.jpg
Sandiaga Uno Nilai Indonesia Masih Punya Peluang Percepat Pertumbuhkan Ekonomi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement