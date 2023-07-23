Kenang 101 Tahun Wafatnya Chairil Anwar, Febuar Rahman Bacakan Puisi dan Dukung Seni Sastra Bisa Diterima Pemuda

PALEMBANG - Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Selatan (Sumsel), Febuar Rahman, turut serta pada pembacan puisi dalam memperingati hari puisi nasional sekaligus memperingati 101 tahun wafatnya Chairil Anwar, di Pedepokan Rendezvous, Jalan R Wolter Mongonsidi, Kecamatan Kalidoni, Palembang.

Berkumpul bersama para tokoh sastra, seni dan budaya di Sumsel, Febuar Rahman berbaur bersama-sama dan berdiskusi mengenai seni dan budaya di Sumsel, yang kini semakin sepi dan jarang disentuh generasi muda.

Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu juga sangat mengapresiasi apa yang dilakukan pedepokan Rendezvous, yang konsisten dan berkomitmen agar budaya di Palembang ini dapat terjaga dan terpelihara serta berkembang dengan baik, di tengah serbuan teknologi digital.

"Puisi dari Chairil Anwar sendiri banyak sekali yang mengangkat tema soal nasionalisme yang kuat. Semoga semangat itu bisa merasuk ke generasi muda di bangsa kita," kata Febuar usai acara.

Ia berharap dengan kegiatan positif, digelarnya milad Chairil Anwar ini dapat mengispirasi generasi sekarang ini untuk mengerti sebuah perjuangan, harapan yang diimplementasikan dalam sebuah kata.

"Mengenang syair-syair dari Chairil Anwar yang bisa membangkitkan semangat patriotisme dan nasionalisme bagi generasi muda," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)