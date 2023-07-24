Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pegadaian Ikut Bersih-Bersih Pantai Melawai Balikpapan melalui BUMN Environmental Movement

Imam Rachmawan , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |15:45 WIB
Foto: dok. Pegadaian
Foto: dok. Pegadaian
A
A
A

BALIKPAPAN - Menteri BUMN Erick Thohir kembali mengajak seluruh masyarakat dan milenial BUMN untuk menjaga keindahan dan kelestarian alam di Tanah Air. Kali ini kegiatan BUMN Environmental Movement digelar di kota Balikpapan, pada 22-23 Juli 2023.

Lebih dari 125 milenial BUMN termasuk 20 milenial PT Pegadaian, mengikuti kegiatan bersih-bersih sampah di sekitar Pantai Melawai didampingi oleh Startup Plustik.

Tercatat sebanyak 1,1 ton sampah meliputi sampah botol plastik, kantong plastik, dan ranting pohon yang ada di bibir pantai Melawai berhasil dikumpulkan.

Di hari kedua, kegiatan kembali dilanjutkan dengan gelaran workshop pengolahan sampah dengan mengundang lebih dari 150 pelaku UMKM Kota Balikpapan Binaan Pegadaian dan Pertamina, yang dihadiri oleh Staf Khusus III Menteri BUMN, Arya Sinulingga.

“Pak Erick mendorong BUMN menjadi motor penggerak terhadap pengolahan sampah agar bisa jadi manfaat ekonomi untuk masyarakat. Mulai sekarang sampah sampah rumah tangga jangan dibuang, lebih baik dikumpulkan dan dikirim ke bank sampah binaan Pegadaian untuk diinvestasikan jadi tabungan emas,” ujar Arya.

Halaman:
1 2
      
