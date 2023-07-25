Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 Fakta Rumah di Tengah Proyek Tol Cijago, Diduga Terkendala Pembebasan Lahan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |07:01 WIB
3 Fakta Rumah di Tengah Proyek Tol Cijago, Diduga Terkendala Pembebasan Lahan
Foto: Antara.
A
A
A

DEPOK- Sebuah rumah yang berdiri di atas gundukan tanah dengan ketinggian kurang lebih 10 meter di tengah proyek Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi 3B, Limo, Depok, Jawa Barat menjadi viral di media sosial. Rumah itu menjadi satu-satunya bangunan yang belum digusur oleh pengembang Tol Cijago.

Berikut fakta-faktanya:

1. Terkendala pembebasan lahan

Rumah sepetak itu menjadi belum digusur atau dibongkar oleh pengembang Tol Cijago yang menghubungkan Serpong, Depok, dan Jagorawi. Diduga, alasan bangunan itu masih berdiri adalah karena kendala pembebasan lahan.

2. Dihancurkan awal pekan ini

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi pada Senin (24/7/2023), terlihat rumah tersebut sudah porak poranda hancur diratakan dengan tanah yang menggunung.

Hanya saja tanah yang menggunung yang cukup tinggi itu belum dilakukan pengurukan oleh pengembang Tol Cijago.

Halaman:
1 2
      
