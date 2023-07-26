Cerita Misi TNI di Lebanon, Berhasil Selamatkan Elite Spanyol dari Kepungan Milisi Hizbullah

JAKARTA – Sebuah kisah menarik terjadi saat Pasukan Tentara Negara Indonesia (TNI) melakukan misi di Lebanon. Saat itu, prajurit Kopassus yang ditugaskan berhasil menyelamatkan pasukan elite Spanyol dari kepungan milisi Hizbullah.

Kisah ini diceritakan dan ditulis kembali dalam buku berjudul ‘Kopassus untuk Indonesia’. Sebuah karya yang disusun oleh E.A Natagera dan Iwan Santosa.

Cerita ini berawal ketika Tim Recce (pengintai) dari Spanyol melakukan berpatroli disekitar daerah Lebanon. Tim ini membawa 60 orang pasukan dengan 10 unit panser. Di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah kabel di saluran air. Kabel yang diduga merupakan aliran komunikasi milisi Hizbullah. Barang itupun difoto sebagai barang bukti untuk dilaporkan kepada komandan mereka.

Sayangnya, kegiatan tersebut diketahui oleh anggota milisi Hizbullah. Mereka pun dikejar kemudian dikepung oleh pasukan milisi Hizbullah dengan senjata lengkap. Menggunakan motor trail dan membawa senjata AK-47 serta roket anti-tank/ RPG.

“Anda punya senjata, kami juga punya senjata. Kami tidak takut menghadapi Anda,” ujar salah satu milisi Hizbullah.

Berada dalam posisi terdesak, militer Spanyol segera menghubungi anggota TNI yang juga ada di Lebanon. Pada saat itu keduanya, tergabung dalam United Nation Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Sebuah pasukan perdamaian yang dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).