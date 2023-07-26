Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Operasi Seroja Timor Timur, Kisah Prajurit Kopasssus Ditembaki Fretilin hingga Dilempar Granat

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |08:01 WIB
Operasi Seroja Timor Timur, Kisah Prajurit Kopasssus Ditembaki Fretilin hingga Dilempar Granat
Operasi Seroja (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Mayor (Purn) Hermintoyo memiliki kenangan tersendiri dengan Operasi Seroja di Timor Timur. Pada saat Operasi Seroja, pria yang disapa Hermin ini bertugas sebagai operator radio Peleton 2 Kompi B Nanggala V Kopassandha berpangkat kopral satu (koptu).

Mantan anggota Nanggala V Kopassandha (Kopassus), ini masih teringat tentang detik-detik ia memasuki palagan Timor. Bersama pasukan baret merah yang lain, dia diterjunkan dari pesawat C-130 Hercules TNI AU untuk merebut Dili.

“Persiapan terjun di Dili tanggal 6 (Desember 1975). Kita persiapan pagi-pagi selesai apel, payung yang kita taruh di gudang, radio juga saya persiapkan, tapi saya menyendiri. Yang lain-lain menyiapkan di dalam barak, saya di luar barak," ujar Hermin dilansir channel Beny Adrian.

"Ya, untuk menenangkan diri. Karena apa, kawan-kawan yang melaksanakan tugas seperti Tim Umi, Tim Susi. banyak yang gugur di sana. Saya sudah persiapan, bahwa saya sudah siap mati," lanjutnya.

Saat itu, seluruh prajurit yang akan diberangkatkan ke Bumi Lorosae melakukan pembacaan. Namun alangkah terkejutnya Hermin, ternyata sang istri sudah ada di belakangnya.

"Kita dibagi doa oleh rohis kita yaitu Kapten Nu'man Mursidi. Kita baca, ternyata istri saya sudah di belakang saya. Saya dikirimi nasi bungkus, saya makan dia ngeliatin. Kurang lebih setengah 12 siang kita sudah naik truk untuk berangkat ke Halim," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181375//pemerintah-thaK_large.jpg
Perwira Kopassus hingga Polwan Cantik Jadi Lulusan Terbaik Seskoad 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178601//kopassus-IZDO_large.jpg
Jenderal Kopassus Ahli Perang Hutan Resmikan Pasukan Intai Tempur dan Detasemen Intelijen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177716//kopassus-lyoH_large.jpg
Kisah Jenderal Kopassus Menyusup ke Papua Gagalkan Rencana Belanda Dirikan Negara Boneka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175321//prabowo-UWzx_large.jpg
Prabowo Lantik Jenderal Kopassus Anak Pahlawan Revolusi Hotmangaradja Pandjaitan Jadi Dubes Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174812//tni-0Vyq_large.jpg
Profil Letjen Bambang Trisnohadi, Jenderal Kopassus Peraih Adhi Makayasa Komandan Upacara HUT ke-80 TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173561//tni-himG_large.jpg
Kisah Mulyono, Dukun PKI Kebal Peluru dan Sakti yang Tewas Mengenaskan di Tangan Kopassus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement