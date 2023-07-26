Rajna Mahistha, Siswa SMP di Tangsel Hilang Usai Pulang dari Rumah Neneknya

TANGSEL - Seorang siswa SMP bernama Rajna Mahistha (15) dikabarkan menghilang sejak hari Selasa 25 Juli 2023. Hingga saat ini, pihak keluarga masih terus mencari keberadaannya di sejumlah lokasi.

ibu Rajna, Dita, mengatakan anaknya sempat mengunjungi kediaman neneknya di Perumahan Kompas 2, Jalan Ratubidadari Raya, Ciputat. Setelah itu, sore harinya sekira pukul 16.00, RM beranjak pulang ke rumah ke Perumahan Pondok Ranji Lestari, Blok E Nomor 1, Ciputat Timur.

"Terakhir itu dia dari rumah eyangnya, jam 4 sore. Terus dia pulang mengarah ke rumah, tapi dia nggak sampai rumah,” ujar Dita kepada Okezone, Rabu (26/7/23).

“Dia turun di sekitar Jalan Menjangan Ciputat Baru. Jadi dia nggak pulang, nggak masuk ke dalam komplek, cuman di jalan raya yang atas. Ada tetangga yang lihat, dia jalan terburu-buru. Yaudah dari situ nggak ada kabar lagi,"sambungnya.

Rajna Mahistha memiliki ciri-ciri tinggi fisik 168 centi, berbadan kurus, rambut keriting, mengenakan kaus warna hitam, tas selempang kecil. Saat pergi meninggalkan rumah, dia dalam kondisi tak membawa handphone."Anak saya kemarin memang nggak bawa HP," jelasnya.

Kedua orangtuanya telah menghubungi teman RM di sekolah dan lingkungan rumah. Dari sana diketahui adanya informasi jika Rajna Mahistha diduga akan menuju salah satu dari 3 lokasi ini, yakni Malang (Jawa Timur), Puncak atau di kawasan Yasmin, Bogor, dan Bandung.

"Jadi informasinya kemarin dia hubungin teman-tenannya lewat warnet, katanya sih dia itu ada 3 tujuan, antara Malang, Puncak, sama Bandung," imbuhnya.

Pihak keluarga sempat mendatangi kantor polisi. Namun karena kejadiannya belum 1 x 24 jam, kejadian itu batal dilaporkan. Rencananya sore nanti, Dita dan suaminya akan kembali menemui kepolisian guna membuat laporan resmi.