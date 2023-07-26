Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran Tegaskan Tak Ada Pungli di Sektor Pendidikan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |18:59 WIB
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran Tegaskan Tak Ada Pungli di Sektor Pendidikan
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran. (Foto: dok Pemprov Kalteng)
SAMPIT – Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menghadiri Forum Discussion Group (FGD) Penguatan Kompetensi MKKS SMA/SMK/SLB /Pengawas dan Komite Sekolah se- Kalimantan Tengah.

FGD mengangkat tema “Pengelolaan Sekolah Bebas Pungli”. Acara ini dilaksanakan di Ballroom Hotel Aquarius Sampit (26/7/2023). Peserta FGD terdiri Kepala SMA/SMK/ SLB/ Pengawas/ dan Pengurus Komite sekolah se-Kalimantan Tengah.

 BACA JUGA:

Keseriusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di sektor pendidikan tergambar jelas dari kehadiran pejabat utama Pemprov Kalteng secara lengkap pada FGD tersebut, Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran, Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, dan Sekretaris Daerah Prov. Kalteng H. Nuryakin.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalteng Herson B. Aden dalam pengantar FGD menyebut bahwa tujuan dari FGD adalah penguatan kompetensi dan wahana menyerap aspirasi dari unit penyelenggara pendidikan khususnya SMA/ SMK/ dan SLB, guna kemajuan pembangunan khususnya sektor pendidikan, melalui pengelolaan sekolah bebas pungli.

Lebih lanjut ia mengatakan, “selain sebagai wahana diskusi, forum ini menjadi momen kerinduan bapak Gubernur akan pertemuan dengan insan-insan pendidik, untuk mendengar langsung permasalahan-permasalahan pendidikan yang terjadi di lapangan”.

      
