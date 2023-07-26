Imigran Afghanistan Gelapkan Motor di Makassar, Begini Modusnya

MAKASSAR – Salah seorang imigran asal Afghanistan bernama Mustafa Dawari ditangkap polisi usai melakukan penipuan dan penggelapan motor milik warga di Jalan Insfeksi Kanal, Mamajang, Makassar bernama Syamsuddin Ali.

Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Ridwan JM Hutagaol mengungkap, peristiwa itu terjadi pada Kamis 29 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wita.

Awalnya korban berada di Pasar Pa'baeng-baeng dan datang pelaku meminjam sepeda motor korban. Pelaku beralasan akan mengambil uang dengan BPKB. Setelah itu pelaku dan korban pergi ke rumah kakaknya di Jalan Inspeksi Kanal.

“Tanpa curiga korban menyerahkan sepeda motor kepada pelaku namun sampai sekarang belum dikembalikan, sehingga melaporkannya ke Polsek Mamajang guna proses hukum lebih lanjut,” bebernya, Selasa (25/7/2023).

Mendapat laporan tersebut, jajaran Polsek Mamajang yang dipimpin Kanit Reskrim Polsek Mamajang, Iptu Setiawan Sunarto beserta Panit Opsnal Ipda Yusril Yunus berhasil mengamankan satu orang pelaku bernama Mustafa Dawari yang merupakan imigran asal Afganistan, yang tinggal di Wisma Pelangi Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar.

Kasi Humas Polrestabes Makassar, Kompol Lando KS menambahkan, pelaku ditangkap pada Senin (24/7/2023) sekira pukul 23.00 Wita, Jalan Banta-Bantaeng berdasarkan laporan masyarakat.