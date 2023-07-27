Humor Gus Dur: Kisah Dorce Mau Diangkat Jadi Menteri Pegadaian oleh Gus Dur

JAKARTA – Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur dikenal sebagai sosok yang humoris. Dia kerap melontarkan humor untuk membuat orang tertawa terbahak-bahak seklaigus meredakan ketegangan poltik pada kala itu.

Salah satunya adalah kisah tentang artis sekaligus komedian terkenal Dorce Gamalama.

Dilansir dari situs NU Online yang mengutip buku 'Gus! Sketsa Seorang Guru Bangsa' (2017), alkisah Dorce hadir dalam acara malam pengumpulan dana untuk Yayasan Puan Amal Hayati milik Sinta Nuriyah, istri Gus Dur.

Kala itu, Dorce hadir untuk menghibur hadirin. Di tempat itu, terdapat juga pertunjukan musik dan band. Suasana di lokasi sangat ramai.

Kegiatan tersebut bersamaan dengan momen pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Kebetulan Gus Dur terganjal syarat kesehatan fisik.

Dorce yang naik ke atas panggung memecah suasana saat dirinya bertanya kepada Gus Dur.