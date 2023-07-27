Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Resmikan Porprov XII, Gubernur Sugianto Sabran: Jadi Momentum Kebangkitan Olahraga Kalteng

Agustina Wulandari, Jurnalis - Kamis, 27 Juli 2023 | 09:15 WIB
Resmikan Porprov XII, Gubernur Sugianto Sabran: Jadi Momentum Kebangkitan Olahraga Kalteng
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran meresmikan pembukaan Porprov XII Kalteng 2023. (Foto: dok Pemprov Kalteng)
SAMPIT - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran membuka secara resmi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov XII Kalteng 2023, di Stadion 29 November Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Rabu (26/7/2023) malam.

Gubernur H. Sugianto Sabran menyampaikan melalui Porprov ini diharapkan dapat kembali menggairahkan semangat berolahraga, serta meningkatkan pengalaman bertanding dan prestasi atlet di Prov. Kalteng.

“Porprov ini merupakan ajang yang bergengsi, karena menjadi jalan menuju Pra PON yang apabila lolos nantinya, para atlet akan mendapatkan tiket untuk berlaga di Pekan Olahraga Nasional atau PON,” tutur Gubernur Sugianto.

“Kita semua tentu sangat berharap, melalui Porprov ini akan lahir atlet-atlet berbakat yang mampu mengharumkan nama Kalimantan Tengah lewat prestasi gemilang di kancah Nasional seperti PON dan bahkan internasional,” ucapanya menambahkan.

Lebih lanjut disampaikan, Porprov ini hendaknya menjadi momentum kebangkitan prestasi olahraga Kalteng, di mana stakeholders keolahragaan bahu-membahu mengembangkan pembinaan atlet sejak dini dan berkelanjutan.

Di samping itu, Orang nomor satau di Bumi Tambun Bungai ini mengharapkan juga agar event Porprov ini dapat sekaligus mendongkrak perekonomian masyarakat, seperti pedagang kecil dan UKM, serta mempromosikan tempat wisata dan kuliner khas, khususnya di Kotawaringin Timur.

