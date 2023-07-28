Peristiwa 28 Juli: Pahlawan Nasional Abdulrahman Saleh Meninggal Dunia

JAKARTA – Sejumlah peristiwa sejarah penting terjadi di dalam dan di luar negeri pada tanggal 28 Juli. Di antara peristiwa-peristiwa itu adalah meninggalnya Pahlawan Nasional Abdulrahman Saleh dan bergabungnya Vietnam dengan Indonesia.

Berikut beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada 28 Juli sebagaimana dirangkum Okezone:

1. Daendels umumkan aturan penggantian residen Kesultanan Yogyakarta

Pada 28 Juli 1808 ,Gubernur Jenderal Daendels mengeluarkan peraturan baru, mengganti residen Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan minister dan perubahan kedudukannya yang sejajar dengan Sultan dan Sunan.

2. Pahlawan Nasional Abdulrahman Saleh meninggal dunia

Marsekal Muda TNI (Anumerta) Prof. dr.Abdulrahman Saleh, Sp.F lahir di Jakarta, 1 Juli 1909 dan meninggal di Maguwoharjo, Sleman, 29 Juli 1947 pada umur 38 tahun.

Ia sering dikenal dengan nama julukan "Karbol". Selain itu, Ia juga adalah seorang pahlawan nasional Indonesia, tokoh Radio Republik Indonesia (RRI) dan bapak fisiologi kedokteran Indonesia.