Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Pangeran Diponegoro Masuk ke Hutan-Hutan Demi Hindari Prajurit Belanda

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |06:01 WIB
Kisah Pangeran Diponegoro Masuk ke Hutan-Hutan Demi Hindari Prajurit Belanda
Pangeran Diponegoro (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kisah kehidupan Pangeran Diponegoro selalu menarik untuk diulas. Pangeran Diponegoro diketahui nyaris tertangkap di Kali Progo oleh pasukan Belanda pada 11 November 1829. Hal ini terungkap dalam buku ‘Kuasa Ramalan’, karya sejarawan Peter Carey.

Menurut buku itu, Diponegoro memutuskan untuk masuk ke hutan-hutan di sebelah barat Bagelen dengan hanya ditemani dua punakawan (pengiring terdekat), yakni Bantengwareng dan Roto, yang melayani semua kebutuhan Pangeran dan bertindak sebagai penunjuk jalan dan penasihatnya (Louw dan De Klerck 1894-1909,V:423; Carey 1974a:25).

Pengembaraan ini membawa Diponegoro sampai ke Sampang di daerah Remo di hulu Kali Cincingguling, kawasan yang jauh antara Bagelen dan Banyumas, tempat di mana ia terus menetap sampai 9 Februari 1830, ketika negosiasi-negosiasi awal dengan Kolonel Jan Baptist Cleerens (1785-1850) mulai.

Berikut ini adalah petikan tulisan George Nypels, sejarawan militer Belanda dan instruktur di Akademi Militer Kerajaan Belanda di Breda, dalam diktat kuliah yang diberikannya tentang Perang Jawa (Nypels 1895:153):

“Terus bergerak karena dikejar-kejar, Diponegoro mampu meluputkan diri dari kejaran empat pasukan gerak cepat Belanda […] dan juga barisan tentara lokal sejak Oktober 1829 hingga Februari 1830. Berkelana di pegunungan dan menembus hutan lebat yang masih perawan, bersembunyi di gua-gua, mencari bantuan di mana itu dimungkinkan di tengah hujan lebat dan angin kencang.”

“Ia sering bisa menghindar ketika orang [pejabat atau perwira Belanda] merasa ia dekat. Jumlah pengikut terdekatnya satu demi satu tewas atau menyerah.”

“Ia menderita serba kekurangan: sering tidak punya tempat berteduh (di waktu malam) dan sering tanpa cukup makanan; ia menemukan bahwa penduduk setempat sudah enggan membantunya.”

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3118877//pangeran_diponegoro-boHv_large.jpeg
Taktik Licik Belanda Kirim Spionase Warga Pribumi di Awal Ramadan Intai Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/337/3111129//kapten_pasukan_belanda_tewas_saat_kaum_padri_beri_perlawanan-zAih_large.jpg
Kapten Belanda Tewas saat Kaum Padri Beri Perlawanan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/337/3100621//pangeran_diponegoro-o9UD_large.jpg
Perselisihan Dua Pemimpin Perang Jawa Buat Pangeran Diponegoro Kalah Lawan Belanda di Gawok 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/337/3081138//viral-xNch_large.jpg
Mengenal Kyai Gentayu, Kuda Hitam Kesayangan Pangeran Diponegoro yang Setia Melawan Penjajah Belanda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement