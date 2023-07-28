Pesan Penghormatan untuk Jenderal Ahmad Yani, dari Soekarno, PM Malaysia, Hingga Wapres AS

JAKARTA – Jenderal (Anumerta) Ahmad Yani adalah seorang sosok yang harum namanya dan sangat berjasa untuk Indonesia. Tidak hanya itu, Jenderal Ahmad Yani juga merupakan sosok yang dihormati, tak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara sahabat, bahkan hingga ke Amerika Serikat (AS).

BACA JUGA: Ketika Ajudan Jenderal Ahmad Yani Terobos Rumah Sarwo Edhie

Kepergian Jenderal Ahmad Yani yang gugur dalam G30S-PKI menjadi pukulan bagi Indonesia dan TNI AD. Jasad sang Jenderal yang menjabat sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat (Menpangad) dimakamkan bertepatan pada HUT TNI 5 Oktober 1965 di Taman Makam Pahlawan.

Sejumlah tokoh menulis pesan belasungkawa atas berpulangnya Jenderal Ahmad Yani, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) dan Perdana Menteri Malaysia. Pesan-pesan tersebut dapat dilihat di ke Museum Sasmitaloka Pahlawan Revolusi Jenderal A Yani di Menteng, Jakarta Pusat.

Di salah satu sudut meja ruang ajudan terdapat salinan tulisan tangan presiden pertama RI Ir Soekarno, yang berbunyi:

“Djendral Yani!

Ia adalah salah seorang Djenderal TNI jang saja tjintai.

Saja do’akan Tuhan memberi tempat kepadanja dialam achirat: tempat jang baik

Soekarno (30-..-1966)”