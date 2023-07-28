Bobby Nasution Sidak Pangkalan, Pertamina Tambah 45 Ribu Tabung Gas Elpiji 3 Kg

MEDAN – Walikota Medan Muhammad Bobby Nasution bersama Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Valentino Alfa Tatareda dan PT Pertamina, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di tiga pangkalan gas elpiji di dua kecamatan.

Sasaran sidak kali ini pangkalan di Jalan Bromo, Kecamatan Medan Denai. Selain berdialog dengan pemilik pangkalan dan warga, suami Kahiyang Ayu mencecar pihak Pertamina terkait kelangkaan gas elpiji bersubsisi 3 Kg.

"Menurut versi kalian kenapa kok bisa langka. Katanya pasokan gak dikurangi malah ditambah, ini kok malah langka," tanya Bobby kepada Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria, kemarin.

Kemudian Bobby sidak di pangkalan Jalan Rawa Cangkuk, Kecamatan Medan Denai dan Jalan Bersama, Kecamatan Medan Tebung. Warga dan pemilik pangkalan meluapkan keluhan kepada Pertamina, terkait pasokan dan kelangkaan gas elpiji bersubsidi 3 Kg.

“Sudah sama-sama kita chek, stok gas elpiji bersubsidi 3 Kg memang kosong. Saya berharap Pertamina bisa menjamin stok di pasaran, kasihan masyarakat kita,” ujar Bobby.