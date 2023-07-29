Brasil Tolak Permintaan AS untuk Ekstradisi Tersangka Mata-Mata Rusia

Brasil tolak permintaan AS untuk ekstradisi mata-mata Rusia (Foto: Kantor Kejaksaan AS Distrik Kolombia)

BRASIL – Pihak berwenang Brasil telah menolak permintaan Amerika Serikat (AS) untuk mengekstradisi seorang yang diduga mata-mata Rusia, dengan mengatakan bahwa dia pada akhirnya akan dikirim ke Rusia.

Sergey Vladimirovich Cherkasov dituduh memasuki AS dengan identitas palsu untuk memata-matai orang Amerika menjelang invasi Rusia ke Ukraina.

Menurut kantor berita TASS milik negara Rusia, dalam sebuah pernyataan pada Kamis (27/7/2023), Kementerian Kehakiman dan Keamanan Publik Brasil mengatakan bahwa Mahkamah Agung Federal Brasil pada 17 Maret lalu menyetujui permohonan untuk mengekstradisi Cherkasov ke Rusia, di mana dia dituduh melakukan perdagangan narkoba.

Pernyataan Brasil mengatakan permintaan Rusia dibuat sebelum permintaan ekstradisi AS.

Seperti diketahui, Cherkasov memasuki AS pada 2018 dengan kedok menghadiri sekolah pascasarjana di Washington, DC, tuduh Departemen Kehakiman AS.

Dia diduga beroperasi dengan nama samaran Victor Muller Ferreira setelah menetapkan identitas palsu di Brasil, menurut jaksa AS yang menangani kasus tersebut. Sekembalinya ke Brasil pada tahun 2022, otoritas Brasil menangkapnya dengan tuduhan pencurian identitas dan penipuan.