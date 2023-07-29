Advertisement
HOME NEWS BALI

3 Fakta Pasangan Bule Ciuman di Area Suci Bali, Tuai Kecaman!

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |07:01 WIB
3 Fakta Pasangan Bule Ciuman di Area Suci Bali, Tuai Kecaman!
Foto: Tangkapan layar.
A
A
A

DENPASAR – Video yang memperlihatkan pasangan wisatawan asing berciuman di area suci Pura Lempuyangan di Desa Adat Purwayu, Kecamatan Abang, Karangasem menjadi viral di media sosial. Video tersebut mendapatkan reaksi dari warganet.

Berikut fakta-fakta terkait video tersebut:

1. Lamar kekasih

Menurut informasi, kedua wisatawan asing itu berciuman di area yang dianggap suci di Pura Lempuyangan. Dalam tayangan itu, wisatawan pria itu melamar kekasihnya di Pura Lempuyangan, namun setelah lamaran dilakukan keduanya pun spontan berciuman.

2. Dikecam netizen

Video tersebut mendapat kecaman dari netizen, terlepas dari niatan baik pasangan wisawatan asing itu. Mereka dianggap telah menodai kesucian Pura Lempuyangan.

Halaman:
1 2
      
