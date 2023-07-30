Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pastikan Stok LPG Aman, Dirut Pertamina Pantau Penyaluran LPG dari Command Center

Karina Asta Widara , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |10:02 WIB
Pastikan Stok LPG Aman, Dirut Pertamina Pantau Penyaluran LPG dari Command Center
Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati memastikan penyaluran LPG ke seluruh Indonesia Aman. Foto: Dok Pertamina
Jakarta- Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati melakukan pemantauan penyaluran LPG di Pertamina Integrated Enterprise Data and Command Center (PIEDCC), Grha Pertamina, Jakarta pada Sabtu, 29 Juli 2023 . Hal tersebut dilakukan guna menjaga penyaluran LPG khususnya LPG 3 kg ke seluruh wilayah di Indonesia. 

Dalam kesempatan tersebut Dirut juga menggelar rapat koordinasi via video conference dengan General Manager (GM) di seluruh unit operasi pemasaran. Pantauan langsung Dirut dilakukan bersama dengan Direktur Logistik & Infrastruktur Pertamina, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga dan SVP PIEDCC.

Nicke juga menjelaskan pemantauan kondisi suplai dan distribusi LPG di seluruh wilayah secara langsung dari PIEDCC ini merupakan langkah yang dilakukan Pertamina untuk mengelola pasokan LPG di setiap daerah.

“Sore ini kita lakukan video conference dengan seluruh Direksi Patra Niaga dan juga GM di semua wilayah untuk mengecek kondisi suplai LPG seperti apa, distribusinya seperti apa dan juga ingin memastikan bahwa semua program-program yang telah kita dorong untuk mengatasi permasalahan di lapangan bisa terselesaikan,” ujar Nicke.

Berdasarkan data langsung di PIEDCC, Nicke mengungkap bahwa stok dan suplai LPG dalam keadaan aman. Namun ada beberapa daerah yang distribusinya perlu ditingkatkan pengawasannya. Nicke juga menekankan perlunya kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah setempat untuk memastikan pasokan LPG aman. 

“Besok kita akan langsung meninjau ke beberapa daerah, kita akan memerlukan kerjasama langsung dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan DPR untuk melakukan koordinasi lebih lanjut. Intinya kita akan memastikan bahwa fenomena kelangkaan ini bisa kita atasi karena supplynya aman,” tuturnya.

