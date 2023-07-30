Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Candi yang Diyakini Sebagai Tempat Pemujaan Prabu Siliwangi yang Diubah Menjadi Pura

Susi Susanti , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |06:01 WIB
Kisah Candi yang Diyakini Sebagai Tempat Pemujaan Prabu Siliwangi yang Diubah Menjadi Pura
Prabu Siliwangi (Foto: Wikipedia Commons)
JAKARTA – Alkisah ada sebuah tempat yang diyakini sebagai persemayaman dan pemujaan terhadap Prabu Siliwangi dan para hyang (leluhur) dari Pakuan Pajajaran. Lalu dibuat sebuah candi macan hitam dan macan putih sebagai bentuk penghormatan kepada Prabu Siliwangi.

Namun pada 1995, candi itu dihilangkan dan dibuatlah pura Parahyangan Agung Jagatkarta meski belum memiliki bangunan yang sempurna. Menurut puragunungsalak.or.id, pura ini disebut-sebut sebagai tempat Prabu Siliwangi beserta prajurit mencapai moksa (menghilang) dan tidak pernah diketahui keberadaannya hingga sekarang.

Seperti diketahui, Di dalam bagian utama pura yang tertutup bagi umum dan dikhususkan bagi umat yang beribadah, tampak dua pura dengan latar Gunung Salak. Di kiri terdapat pura yang dikhususkan bagi Prabu Siliwangi, Pura Padma di kanan, dan Gunung Salak di tengahnya.

Di Pura Prabu Siliwangi, terlihat juga dua ekor patung harimau yang tampak gagah. Satu di sisi kiri berwarna putih, dan satunya lagi berwarna hitam. Keduanya terlihat layaknya penunggu dari sang Prabu Siliwangi, begitu mistis.

Dilansir dari lama bogorkab.go.id, Pura Parahyangan Agung Jagatkarttya, merupakan salah satu pusat peribadatan bagi umat beragama Hindu terbesar di kota Bogor.

Terletak pada sebuah kawasan yang telah dikembangkan menjadi sebuah kawasan Taman Nasional pada tahun 2003 silam, menjadikan suasana dan panorama alam yang tersaji disekitar pura ini terlihat begitu indah. Sejauh mata memandang, kita akan disuguhkan dengan pemandangan berupa hamparan dari berbagai jenis vegetasi pepohonan, yang tumbuh dengan subur dan rindang mengelilingi areal wisata tersebut.

Halaman:
1 2
      
