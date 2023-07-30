ABK Kapal Pengangkut Sagu Hilang saat Ambil Skoci

PEKANBARU - Seorang ABK (anak buah kapal) terjatuh saat sedang berada di buritan kapal yang barang bermuatan sagu. Kapal tersebut berlayar di Perairan Selat Air Hitam Kepulauan Meranti, Riau pada Sabtu 29 Juli 2023.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Pekanbaru, Budi Cahyadi mengatakan, korban hilang adalah Mesakh (56) berjenis kelamin laki-laki. Dijelaskan bahwa kapal saat berlayar dari Selat Panjang tujuan Cirebon pada Pukul 12.15 WIB.

"Kemudian tepatnya di Selat Air Hitam korban sedang berada di buritan kapal untuk menurunkan skoci, pada saat salah satu ABK bernama Abdul Gani melihat korban sudah tercebur di laut kurang lebih jarak 100 meter dari kapal dan berusaha melempar life buoy namun tidak tampak lagi, sementata ABK lainnya sedang berada di Palka dan di kamar mesin," kata Budi, Sabtu (29/7/2023).

Dijelaskanya, setelah mendapat laporan pihak Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pekanbaru langsung memberangkatkan Tim SAR gabung.

Dengan menggunakan Rigid Invlatable Boat (RIB) yaitu dari Unit Siaga SAR Kepulauan Meranti, TNI AL, Polair, KSOP, Polsek Tebing Tinggi dan BPBD langsung melakukan pencaharian

"Mudah-mudahan cuaca bagus dan korban cepat ditemukan," harap Budi.

(Awaludin)