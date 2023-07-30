Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

ABK Kapal Pengangkut Sagu Hilang saat Ambil Skoci

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |01:31 WIB
ABK Kapal Pengangkut Sagu Hilang saat Ambil Skoci
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

PEKANBARU - Seorang ABK (anak buah kapal) terjatuh saat sedang berada di buritan kapal yang barang bermuatan sagu. Kapal tersebut berlayar di Perairan Selat Air Hitam Kepulauan Meranti, Riau pada Sabtu 29 Juli 2023.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Pekanbaru, Budi Cahyadi mengatakan, korban hilang adalah Mesakh (56) berjenis kelamin laki-laki. Dijelaskan bahwa kapal saat berlayar dari Selat Panjang tujuan Cirebon pada Pukul 12.15 WIB.

"Kemudian tepatnya di Selat Air Hitam korban sedang berada di buritan kapal untuk menurunkan skoci, pada saat salah satu ABK bernama Abdul Gani melihat korban sudah tercebur di laut kurang lebih jarak 100 meter dari kapal dan berusaha melempar life buoy namun tidak tampak lagi, sementata ABK lainnya sedang berada di Palka dan di kamar mesin," kata Budi, Sabtu (29/7/2023).

Dijelaskanya, setelah mendapat laporan pihak Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pekanbaru langsung memberangkatkan Tim SAR gabung.

Dengan menggunakan Rigid Invlatable Boat (RIB) yaitu dari Unit Siaga SAR Kepulauan Meranti, TNI AL, Polair, KSOP, Polsek Tebing Tinggi dan BPBD langsung melakukan pencaharian

"Mudah-mudahan cuaca bagus dan korban cepat ditemukan," harap Budi.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/338/3169461/tim_sar-ur0X_large.jpg
Tim SAR Gabungan Masih Mencari Penarik Perahu yang Tenggelam di Cilincing Saat Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/340/3031069/kru-kapal-asal-rusia-tenggelam-di-selat-malaka-tim-sar-lakukan-pencarian-SMn2WcivTu.jpg
Kru Kapal Asal Rusia Tenggelam di Selat Malaka, Tim SAR Lakukan Pencarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/340/3030100/dua-siswa-smp-di-sumbawa-tewas-terseret-arus-pantai-poto-batu-VcWnKJSxSV.jpg
Dua Siswa SMP di Sumbawa Tewas Terseret Arus Pantai Poto Batu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028462/hari-keempat-pencarian-remaja-palopo-yang-hilang-di-sungai-saddang-toraja-ditemukan-tak-bernyawa-lcKDcBXf4I.jpg
Hari Keempat Pencarian, Remaja Palopo yang Hilang di Sungai Saddang Toraja Ditemukan Tak Bernyawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028370/bocah-10-tahun-tenggelam-di-sungai-kolaka-timur-warga-temukan-pakaian-dan-sandal-AYg9UBGdki.jpg
Bocah 10 Tahun Tenggelam di Sungai Kolaka Timur, Warga Temukan Pakaian dan Sandal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/340/3025435/rafatar-tewas-tenggelam-di-aliran-sungai-belawan-GC8Y9TqfS8.jpg
Rafatar Tewas Tenggelam di Aliran Sungai Belawan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement