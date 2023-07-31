Advertisement
NEWS

Dukung Percepatan Jamsostek di Sumut, BPJS Ketenagakerjaan Kolaborasi dengan Kadin Deli Serdang

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |19:45 WIB
Dukung Percepatan Jamsostek di Sumut, BPJS Ketenagakerjaan Kolaborasi dengan Kadin Deli Serdang
BPJS Ketenagakerjaan kolaborasi dengan Kadin Deli Serdang. (Foto: dok BPJS Ketenagakerjaan)
DELI SERDANG - BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut dan Kantor Cabang Tanjung Morawa menghadiri perhelatan Musyawarah, Pengukuhan dan Pengangkatan Dewan Pengurus Kamar Dagang Indonesia di wilayah Kabupaten Deli serdang.

Kegiatan tersebut semakin meriah dengan acara hiburan tarian daerah dan penampilan menyanyi dari para pengisi acara. Acara ini dihadiri oleh Wakil Kepala Wilayah Pps. Kepala Wilayah Sumbagut Merali Sukma, Wakil Kepala Wilayah Bidang Pengawas dan Pemeriksa Sumbagut, dan Kepala Kantor Cabang Tanjung Morawa.

Pada kesempatan ini pula dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut dengan Kamar Dagang Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Kerja sama ini dalam rangka dukungan dan percepatan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Sumatera Utara, khususnya usaha yang berada dalam binaan Kadin Sumut.

Dalam rangkaian kegiatan ini juga dilakukan penyerahan secara simbolis kartu tanda kepesertaan kepada anggota Kadin Deli Serdang yaitu Roida Elpinora sebagai awal bentuk komitmen antara Kadin dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Pps. Kepala Wilayah Sumbagut Merali Sukma mengatakan, kerja sama ini kiranya menjadi bentuk perhatian sebagai sesama mitra Negara dalam rangka memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Melalui kemitraan ini, Kadin dan BPJS Ketenagakerjaan mampu memenuhi amanat Negara dalam memberikan perlindungan jaminan sosial.

