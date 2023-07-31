Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jasad Mbah Moen Utuh Usai Dimakamkan 4 Tahun, Beliau Melakukan Ini Sebelum Wafat

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |06:17 WIB
Jasad Mbah Moen Utuh Usai Dimakamkan 4 Tahun, Beliau Melakukan Ini Sebelum Wafat
Mbah Moen (Foto:NU)
JAKARTA – Jasad ulama kharismatik KH Maimun Zubair atau Mbah Moen masih utuh meski telah dikubur sekira empat tahun silam. Hal tersebut diketahui saat Pemerintah Kerajaan Arab Saudi beberapa waktu lalu membongkar makam Mbah Moen bersama sejumlah makam yang lainnya di Ma’la Makkah.

Diketahui, Mbah Moen merupakan pimpinan pondok pesantren Al Anwar, Rembang. Ia juga merupakan mustasyar PBNU.

Pembongkaran ini biasa dilakukan tiga atau empat tahun sekali karena luas lahan pemakaman di area ini cukup terbatas. Banyak jenazah warga Indonesia yang dimakamkan di Ma’la. Jenazah yang diketahui sudah hancur kemudian dipindahkan.

Hayatul Maqi atau yang biasa disapa Gus Hayat menuturkan detik-detik jelang meninggalnya Mbah Moen.

"Beliau minta wudhu, itu jam tiga kurang sepuluh (02.50 waktu Arab Saudi-red). Iya, minta mau tahajud," kata dia, beberapa waktu lalu.

Setelah itu, dia melanjutkan, Mbah langsung lemas.

"Langsung dibawa ke rumah sakit. Jam 04.17 beliau meninggal," ucapnya.

Dia menjelaskan, Mbah Moen telah menyelesaikan prosesi ibadah umrah. Sehari-hari sejak tiba di Tanah Suci sejak sembilan hari lalu, Mbah giat salat berjamaah di Masjidil Haram.

Mbah Moen meninggal dunia di Rumah Sakit An Noer, Makkah, Arab Saudi, Selasa 6 Agustus 2019, pada pukul 04.17 waktu Arab Saudi. Artinya sudah sekitar 4 tahun lalu jenazahnya dikebumikan di Ma'la.

1 2
      
