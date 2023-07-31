Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dipusatkan di Stadion Bone Bolango, HUT Kemerdekaan RI Diwarnai Atraksi Paralayang

Karina Asta Widara , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |15:29 WIB
Dipusatkan di Stadion Bone Bolango, HUT Kemerdekaan RI Diwarnai Atraksi Paralayang
Bupati Hamim Pou saat berbicara di hadapan jajaran OPD, ASN serta Jamaah masjid Baitul Haq Islamic Center Bone Bolango. Foto dok diskominfo
Bone Bolango- Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023 tingkat Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 17 Agustus 2023 mendatang, akan dipusatkan di Stadion Bone Bolango yang terletak di Desa Bulotalangi Timur, Kecamatan Bulango Timur.

Menariknya, akan ada atraksi terjung payung maupun paralayang dari para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang turut mewarnai jalannya prosesi peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-78 tahun 2023 tersebut.

"Jadi ada satu hal yang berubah pada tanggal 17 Agustus nanti. Kita berniat untuk peringatan detik-detik proklamasi tingkat Kabupaten Bone Bolango, Insya Allah kita akan laksanakan di Stadion Bone Bolango yang ada di Kecamatan Bulango Timur,"ujar Bupati Hamim Pou, di hadapan jajaran pimpinan OPD dan ASN, serta jamaah masjid, di Masjid Baitul Haq Islamic Center Bone Bolango, Jumat (28/7/2023) malam.

Diakui Bupati, keberadaan stadion tersebut memang belum sepenuhnya selesai, tetapi pihaknya ingin menunjukkan bahwa progresnya sedang jalan dengan sangat bagus, karena sebagian besar sudah bisa digunakan dan dimanfaatkan.

"Ini kita akan ujicoba lewat upacara proklamasi tersebut. Olehnya itu, saya minta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) hadir. Tidak boleh ada perwakilan, tidak boleh OPD hanya mengutus perwakilan ke upacara tersebut. Karena akan ada atraksi, salah satunya terbang layang dari bukit arang dan mendarat di stadion Bone Bolango," katanya.

