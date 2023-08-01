Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Hubungan Dekat KH Hasyim Asy'ari dan KH Ahmad Kala Berguru di Bangkalan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |08:01 WIB
JAKARTA - KH Hasyim Asy'ari dan KH Ahmad Dahlan adalah dua tokoh Muslim terkemuka Indonesia yang kehidupan dan ajarannya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Meski memiliki strategi dakwah yang berbeda, kedua ulama besar ini ternyata berguru pada orang yang sama.

Dilansir dari catatan Santri Ponpes Mihajul Muslim Yogyakarta, Najmuddin di portal NU Online, KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy'ari adalah sosok kiyai yang muncul di saat rakyat telah muak dengan penjajahan kolonial Belanda yang telah berlangsung ratusan tahun. Sosok para kiyai pada masa ini menjadi panutan baru bagi rakyat dalam upaya merebut kemerdekaan.

Pemerintah Hindia-Belanda sempat menaruh kecurigaan terhadap para haji, yang mereka anggap sebagai biang keladi pecahnya sejumlah pemberontakan. Karena itulah pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang membatasi pergerakan Islam.

KH Ahmad Dahlan, yang saat ini dikenal sebagai pendiri Muhammadiyah merupakan tokoh yang sangat berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Lahir pada 1868 M dengan nama Muhammad Darwis, beliau adalah putra dari seorang Khatib Keraton Yogyakarta. Darwis lahir dari kalangan orang alim, bahkan beberapa sumber menyebutkan bahwa ia merupakan keturunan dari Ki Ageng Gribig (salah satu ulama di zaman Mataram) dan Maulana Ibrahim (Sunan Gresik).

      
