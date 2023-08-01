Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kala KH Ahmad Dahlan Undang Tokoh Komunis ke Rapat Umum Muhammadiyah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |07:01 WIB
Kala KH Ahmad Dahlan Undang Tokoh Komunis ke Rapat Umum Muhammadiyah
KH Ahmad Dahlan. (Foto: Suara Muhammadiyah)
A
A
A

JAKARTA KH Ahmad Dahlan adalah seorang ulama besar Indonesia sekaligus pendiri salah satu organisasi Islam terbesar Tanah Air, Muhammadiyah. Tokoh Islam yang menyandang gelar Pahlawan Nasional ini diketahui pernah mengundang sejumlah tokoh-tokoh nasional, termasuk dari golongan komunis pada acara Muhammadiyah.

Dalam buku "KH Ahmad Dahlan Si Penyantun", Imron Mustofa mencatat tentang pertemuan antara KH Ahmad Dahlan dengan Semaun dan Darsono, tokoh golongan kiri dan aktivis dari Indische Sociaal Democratische Vereniging (ISDV) yang kelak menjadi pentolan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Kedua tokoh komunis itu diundang KH Ahmad Dahlan ke Kauman, Yogyakarta, yang menjadi pusat dakwahnya.

H.M. Sudja’ dalam buku "Cerita Tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan" mencatat bahwa dalam pertemuan itu Darsono menyebut pemerintah Hindia-Belanda sebagai kapitalis dan imperialis yang menindas dan merampas kesejahteraan rakyat. Sementara Semaun banyak bicara mengenai ketimpangan antara si kaya dan si miskin.

Setelah Darsono dan Semaun selesai pidato. Pimpinan pertemuan mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi pidato Darsono dan Semaun.

      
