Bagaimana Bangsa Indonesia Harus Menyikapi Permohonan Maaf Belanda Terkait Penjajahan?

JAKARTA - Sebagai generasi muda, mungkin kita tidak terlalu menanggapi permohonan maaf yang baru-baru ini disampaikan oleh pemerintah Belanda mengenai perbudakan dan kekerasan yang pernah dilakukan pada zaman dahulu.

Karena pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perbudakan yang dilakukan oleh Belanda adalah orang yang hidup di zaman dahulu.

Namun sebagai masyarakat yang berasal dari negara yang sama, kita tetap harus memahami dan menghargai permohonan maaf yang diberikan oleh pemerintah belanda ini.

Sejarawan dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Sri Margana, M.Phil berpendapat jika generasi muda harus memahami sejarah terlebih dahulu untuk mengerti apa tujuan permintaan maaf yang diungkapkan oleh pemerintah Belanda.

“Cerita perbudakan seperti apa yang pernah dipraktikan di Indonesia dan kekerasan seperti apa saja yang pernah dilakukan Belanda di Indonesia semua itu merupakan peristiwa sejarah, sehingga generasi muda harus sadar. Dengan cara membaca banyak sekali referensi sejarah yang ada, yang bisa memberikan pemahaman mereka untuk memahami peristiwa atau fenomena poitik permintaan maaf ini,” ungkap Margana, dalam Special Dialogue Okezone, Rabu (2/8/2023).

Hal ini perlu untuk dipahami oleh generasi muda supaya jika terdapat praktik kekerasan atau perbudakan yang masih terjadi dalam bentuk lain, mereka bisa menyadari dan menghindarinya.