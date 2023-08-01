Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bagaimana Bangsa Indonesia Harus Menyikapi Permohonan Maaf Belanda Terkait Penjajahan?

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |10:01 WIB
Bagaimana Bangsa Indonesia Harus Menyikapi Permohonan Maaf Belanda Terkait Penjajahan?
A
A
A

JAKARTA - Sebagai generasi muda, mungkin kita tidak terlalu menanggapi permohonan maaf yang baru-baru ini disampaikan oleh pemerintah Belanda mengenai perbudakan dan kekerasan yang pernah dilakukan pada zaman dahulu.

Karena pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perbudakan yang dilakukan oleh Belanda adalah orang yang hidup di zaman dahulu.

Namun sebagai masyarakat yang berasal dari negara yang sama, kita tetap harus memahami dan menghargai permohonan maaf yang diberikan oleh pemerintah belanda ini.

Sejarawan dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Sri Margana, M.Phil berpendapat jika generasi muda harus memahami sejarah terlebih dahulu untuk mengerti apa tujuan permintaan maaf yang diungkapkan oleh pemerintah Belanda.

“Cerita perbudakan seperti apa yang pernah dipraktikan di Indonesia dan kekerasan seperti apa saja yang pernah dilakukan Belanda di Indonesia semua itu merupakan peristiwa sejarah, sehingga generasi muda harus sadar. Dengan cara membaca banyak sekali referensi sejarah yang ada, yang bisa memberikan pemahaman mereka untuk memahami peristiwa atau fenomena poitik permintaan maaf ini,” ungkap Margana, dalam Special Dialogue Okezone, Rabu (2/8/2023).

Hal ini perlu untuk dipahami oleh generasi muda supaya jika terdapat praktik kekerasan atau perbudakan yang masih terjadi dalam bentuk lain, mereka bisa menyadari dan menghindarinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement