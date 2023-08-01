Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perjalanan Panjang Menemukan Keris Naga Siluman Milik Pangeran Diponegoro

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |10:21 WIB
Perjalanan Panjang Menemukan Keris Naga Siluman Milik Pangeran Diponegoro




JAKARTA - Keris milik pahlawan nasional Pangeran Diponegoro dikembalikan oleh pemerintah Belanda kepada Indonesia pada tahun 2020 lalu. Keris itu diserahkan kepada Presiden RI Joko Widodo dan dipajang di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Keris ini sempat dinyatakan hilang namun akhirnya berhasil diidentifikasi setelah dilakukan penelitian oleh Museum Volkenkunde, Leiden. Dr. Sri Margana, M.Phil seorang sejarawan dari Universitas Gadjah Mada saat itu juga menjadi perwakilan peneliti dari Indonesia.

Dr. Sri Margana, M.Phil mengatakan jika awalnya keris Pangeran Diponegoro disimpan oleh Belanda lalu dipindahkan ke Leiden. Namun saat pemindahan terjadi, dokumen-dokumen mengenai keris tersebut hilang. Sehingga harus dilakukan prove and research kembali untuk menentukan dimana keris Diponegoro yang asli.

“Ada beberapa keris yang dicurigai bahwa itu merupakan kerisnya Diponegoro, tapi kan karena datanya hilang jadi harus dipastikan yang mana yang palsu. Sehingga dibentuklah tim reaserch yang terdiri dari beberapa ahli kurator, sejarah arkeologi di Belanda dan juga melibatkan verifikator dari Austria,” ucap Margana, dalam Special Dialogue Okezone, Rabu (2/8/2023).

Di proses yang panjang itu, Margana diberi tugas untuk memverifikasi apakah keris tersebut keris Diponegoro yang asli atau bukan. Metode verifikasi ini diterapkan oleh para peneliti untuk menyimpulkan bahwa keris Diponegoro ini sudah sesuai dengan metode sejarah yang benar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
