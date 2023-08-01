Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Cabuli Gadis Berkebutuhan Khusus, Duda Ditangkap

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |00:33 WIB
Cabuli Gadis Berkebutuhan Khusus, Duda Ditangkap
Duda cabuli gadis berkebutuhan khusus. (MPI/Ira Widya)
A
A
A

BANDAR LAMPUNG - Seorang pria bernama Andi (34) tega mencabuli gadis berkebutuhan khusus berupa keterbelakangan atau cacat mental sebanyak 2 kali.

Pelaku warga Talang Baru, Fajar Baru, Pagelaran Utara, Pringsewu tersebut ditangkap Ditreskrimum Polda Lampung karena mencabuli MK (22) seorang gadis berkebutuhan khusus.

Kepala Bidang Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadilah Astutik mengatakan, pelaku yang merupakan seorang duda tersebut diketahui telah menyetubuhi korban sebanyak 2 kali.

"Jadi peristiwa itu berawal pada Sabtu (18/3/2023). Pelaku menghadiri acara ulang tahun salah satu LSM di Pringsewu," ujar Umi saat gelar ekspose di Mapolda Lampung, Senin (31/7) sore.

Umi menuturkan, saat pertemuan tersebut pelaku melihat korban dan langsung menghampirinya untuk meminta nomor WhatsApp.

"Lalu keduanya intens komunikasi di WA. Keesokan harinya, pelaku video call dengan korban dan pelaku sedang makan durian. Pelaku pun membujuk korban agar mendatanginya dan akan diberikan durian," kata dia.

Kemudian pada 20 Maret 2023, pelaku menghubungi korban untuk memberikan alamat rumahnya dan menuntun korban hingga tiba di sebuah SPBU di Pringsewu.

Selanjutnya pelaku langsung menjemput korban di salah satu SPBU di Wates, Pringsewu dan membawa korban ke sebuah kosan.

"Saat tiba di kosan pada malam hari, pelaku menyuruh korban masuk ke kamar. Lalu, membujuk dan memaksa korban untuk hubungan layaknya suami-istri," jelas Umi.

Usai melakukan aksi bejatnya, pelaku meninggalkan korban di kamar kosnya dan pergi bekerja dan baru kembali sekira pukul 03.00 WIB dini hari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176951/pencabulan-dcwl_large.jpg
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742/pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163193/penjara-7S2w_large.jpg
Bejat, Guru Kaligrafi Pesantren Cabuli 7 Santri Laki-Laki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163192/pencabulan-HmAR_large.jpg
Cabuli Anak Tiri, Sekuriti Nyaris Diamuk Massa di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/340/3160999/pencabulan-wcCb_large.jpg
Terungkap! Bocah di Lampung Kerap Diajak Makan Bakso Sebelum Disodomi Eks Guru Honorer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/340/3160905/pencabulan-lfxY_large.jpg
Biadab, Eks Guru Honorer Sodomi Bocah 15 Kali di Mushola SPBU
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement