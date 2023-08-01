Polda Jateng Pastikan Airsoftgun yang Dibawa Santriwati Magetan Berasal dari Solo

SEMARANG - Kepolisian Daerah (Polda) Jateng sudah mengetahui asal senjata mainan Airsoftgun yang viral karena ditenteng beberapa santriwati di Pondok Pesantren Baitul Quran Al Jahra, Magetan, Jatim.

"Sudah ditelusuri, unit itu (airsoftgun) didapat dari Surakarta dan berizin," kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto di Mapolda Jateng, Selasa (1/8/2023).

Penjualannya, kata Kombes Bayu, mengantongi izin dan tidak ada masalah prosedurnya.

"Penjualnya ini juga memberikan pelatihan. Untuk yang di sana (Magetan) di tangani setempat," sambungnya.

Foto sejumlah santriwati berpose menenteng senjata mainan itu viral di media sosial. Belakangan diketahui kegiatan itu adalah simulasi dan menembak dengan senjata mainan itu jadi ekstrakulikuler. Penyelenggaranya PT Airsoft Pelajar Indonesia.

(Furqon Al Fauzi)