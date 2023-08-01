Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Polda Jateng Pastikan Airsoftgun yang Dibawa Santriwati Magetan Berasal dari Solo

Eka Setiawan , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |19:10 WIB
Polda Jateng Pastikan Airsoftgun yang Dibawa Santriwati Magetan Berasal dari Solo
A
A
A

SEMARANG - Kepolisian Daerah (Polda) Jateng sudah mengetahui asal senjata mainan Airsoftgun yang viral karena ditenteng beberapa santriwati di Pondok Pesantren Baitul Quran Al Jahra, Magetan, Jatim.

"Sudah ditelusuri, unit itu (airsoftgun) didapat dari Surakarta dan berizin," kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto di Mapolda Jateng, Selasa (1/8/2023).

Penjualannya, kata Kombes Bayu, mengantongi izin dan tidak ada masalah prosedurnya.

"Penjualnya ini juga memberikan pelatihan. Untuk yang di sana (Magetan) di tangani setempat," sambungnya.

Foto sejumlah santriwati berpose menenteng senjata mainan itu viral di media sosial. Belakangan diketahui kegiatan itu adalah simulasi dan menembak dengan senjata mainan itu jadi ekstrakulikuler. Penyelenggaranya PT Airsoft Pelajar Indonesia.

(Furqon Al Fauzi)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178284/anang-Fbl9_large.jpg
Respons Kejagung Soal Arahan Presiden Prabowo Jangan Kriminalisasi Masyarakat Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178265/nurma-MpyQ_large.jpg
Diputuskan Setelah 8 Bulan Pacaran, Pria di Jagakarsa Bakar Rumah Mantan Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175213/penikam-8aEB_large.jpg
Polisi Tangkap Penikam Pria Paruh Baya di Johar Baru, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/338/3115131/ilustrasi_penangkapan-spS5_large.jpeg
Bang Jago Palak Bus Travel di Cengkareng Jakbar untuk Beli Sabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/519/3024005/dua-pekan-operasi-sikat-semeru-polda-jatim-gulung-ribuan-bandit-jalanan-CnPr5QDvpu.jpg
Dua Pekan Operasi Sikat Semeru, Polda Jatim Gulung Ribuan Bandit Jalanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/338/2974685/kesulitan-ekonomi-ibu-kandung-tega-jual-anak-rp4-juta-c6ALpj1yqW.jpg
Kesulitan Ekonomi, Ibu Kandung Tega Jual Anak Rp4 Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement