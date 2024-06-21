Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Dua Pekan Operasi Sikat Semeru, Polda Jatim Gulung Ribuan Bandit Jalanan

Lukman Hakim , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |04:04 WIB
Dua Pekan Operasi Sikat Semeru, Polda Jatim Gulung Ribuan Bandit Jalanan
Polda Jatim tangkap ribuan bandit jalanan. (Foto: Lukman Hakim)
A
A
A

SURABAYAPolda Jawa Timur (Jatim) dan Polres Jajarannya mulai tanggal 3 hingga 14 Juni 2024 menggelar Operasi Sikat Semeru 2024. Hasilnya, para anggota Korps Bhayangkara berhasil mengungkap sebanyak 1.380 kasus dengan jumlah tersangka 1.120 orang.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto mengatakan, Operasi Sikat Semeru 2024 melibatkan sebanyak 3.206 personel gabungan. Dari Polda Jatim ada 275 personel, kemudian di jajaran 2.931 personel. “Tujuan dari operasi ini adalah, bahwa Polda Jatim terus berupaya menjaga situasi Kamtibmas," terang Dirmanto, Kamis (20/6/2024).

 BACA JUGA:

Sementara Dirreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Totok Suharyanto menambahkan, 1.120 bandit yang telah ditangkap dan dijebloskan ke tahanan itu rata-rata bukan Target Operasi (TO) polisi. Rinciannya adalah, ungkap TO sebanyak 270 kasus dengan 316 tersangka. Kemudian, ungkap non-TO 1.110 dengan 804 tersangka. “Banyaknya hasil ungkap non-TO itu menjadi sebuah over prestasi,” ujarnya.

 BACA JUGA:

Sementara hasil tangkapan yang sudah menjadi TO disebutnya nyaris mendekati 100 persen. Rangking tertinggi pengungkapan adalah kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) ada 605 kasus, dan pencurian dengan pemberatan (curat) 530 kasus. “Dari hasil ungkap tersebut, angka kriminalitas di Jatim turun 6,65 persen dibanding dengan Operasi Sikat Semeru 2023,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178284/anang-Fbl9_large.jpg
Respons Kejagung Soal Arahan Presiden Prabowo Jangan Kriminalisasi Masyarakat Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178265/nurma-MpyQ_large.jpg
Diputuskan Setelah 8 Bulan Pacaran, Pria di Jagakarsa Bakar Rumah Mantan Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175213/penikam-8aEB_large.jpg
Polisi Tangkap Penikam Pria Paruh Baya di Johar Baru, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/338/3115131/ilustrasi_penangkapan-spS5_large.jpeg
Bang Jago Palak Bus Travel di Cengkareng Jakbar untuk Beli Sabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/338/2974685/kesulitan-ekonomi-ibu-kandung-tega-jual-anak-rp4-juta-c6ALpj1yqW.jpg
Kesulitan Ekonomi, Ibu Kandung Tega Jual Anak Rp4 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/340/2939821/ancam-dan-sekap-karyawan-dengan-senjata-tajam-pencuri-di-lampung-ditangkap-polisi-tAS8tJnPrJ.jpg
Ancam dan Sekap Karyawan dengan Senjata Tajam, Pencuri di Lampung Ditangkap Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement