Dua Pekan Operasi Sikat Semeru, Polda Jatim Gulung Ribuan Bandit Jalanan

SURABAYA – Polda Jawa Timur (Jatim) dan Polres Jajarannya mulai tanggal 3 hingga 14 Juni 2024 menggelar Operasi Sikat Semeru 2024. Hasilnya, para anggota Korps Bhayangkara berhasil mengungkap sebanyak 1.380 kasus dengan jumlah tersangka 1.120 orang.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto mengatakan, Operasi Sikat Semeru 2024 melibatkan sebanyak 3.206 personel gabungan. Dari Polda Jatim ada 275 personel, kemudian di jajaran 2.931 personel. “Tujuan dari operasi ini adalah, bahwa Polda Jatim terus berupaya menjaga situasi Kamtibmas," terang Dirmanto, Kamis (20/6/2024).

BACA JUGA:

Sementara Dirreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Totok Suharyanto menambahkan, 1.120 bandit yang telah ditangkap dan dijebloskan ke tahanan itu rata-rata bukan Target Operasi (TO) polisi. Rinciannya adalah, ungkap TO sebanyak 270 kasus dengan 316 tersangka. Kemudian, ungkap non-TO 1.110 dengan 804 tersangka. “Banyaknya hasil ungkap non-TO itu menjadi sebuah over prestasi,” ujarnya.

BACA JUGA:

Sementara hasil tangkapan yang sudah menjadi TO disebutnya nyaris mendekati 100 persen. Rangking tertinggi pengungkapan adalah kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) ada 605 kasus, dan pencurian dengan pemberatan (curat) 530 kasus. “Dari hasil ungkap tersebut, angka kriminalitas di Jatim turun 6,65 persen dibanding dengan Operasi Sikat Semeru 2023,” katanya.