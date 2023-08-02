Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ikuti Suaminya, Ken Bebed Pilih Bunuh Diri Setelah Gajah Mada Moksa

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |06:01 WIB
Ikuti Suaminya, Ken Bebed Pilih Bunuh Diri Setelah Gajah Mada Moksa
Gajah Mada.
A
A
A

JAKARTA – Peristiwa Perang Bubat yang menewaskan rombongan Kerajaan Sunda yang datang ke Trowulan berdampak besar pada Mahapatih Gajah Mada. Meski dianggap memiliki pengaruh di internal Kerajaan Majapahit, Gajah Mada dituding sebagai dalang dari peristiwa berdarah yang menyebabkan Raja Hayam Wuruk kehilangan calon pendamping.

Perang Bubat bermula saat Raja Sunda bersama rombongan pengiring datang ke Trowulan, Ibu Kota Majapahit untuk menerima pinangan Raja Hayam Wuruk kepada putrinya, Dyah Pitaloka Citraresmi. Namun, kedatangan rombongan Kerajaan Sunda Galuh itu menggoda Gajah Mada, yang bercita-cita menaklukkan seluruh Nusantara.

Gajah Mada ingin pernikahan Hayam Wuruk sebagai bagian tunduknya Sunda ke Majapahit, karena kala itu hanya Sunda yang belum tunduk ke Majapahit. Tentu saja tuntutan Gajah Mada ini ditolak mentah-mentah oleh rombongan Kerajaan Sunda sehingga pecahlah perang di Alun-Alun Bubat, Trowulan.

Perang tersebut menewaskan seluruh rombongan Kerajaan Sunda, termasuk Putri Dyah Pitaloka Citraresmi yang bunuh diri setelah melihat ayahnya dan rombongan pengiringnya dibantai pasukan Majapahit.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/337/3153208/gajah_mada-LuCR_large.jpg
Janji Gajah Mada pada Gayatri saat Cucu Jadi Raja Muda di Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/337/3152900/kerajaan-cQbt_large.jpg
Dahsyatnya Letusan Gunung Hancurkan Ibu Kota Mataram hingga Dipindahkan Mpu Sindok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/337/3146070/candi_borobudur-u0mY_large.jpg
Jejak Kejayaan Raja-Raja Mataram, Ada yang Perintahkan Bangun Candi Borobudur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/337/3143823/raja-04kz_large.jpg
Gunung Arjuno Selamatkan Raja Airlangga dari Serangan Lawan saat Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/337/3142594/prabu_siliwangi-2Q8J_large.jpg
Kerajaan di Bawah Prabu Siliwangi, Konon Dijaga Tiga Jenis Pasukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/337/3116996/kerajaan-QJmn_large.jpg
Kisah Kuda Sakti Madura Buat Porak-poranda Jayakatwang dan Daha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement