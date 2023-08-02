Legenda Pertemuan Nyi Roro Kidul dan Panembahan Senopati di Gua Langse

NYI Roro Kidul adalah sosok mistis yang banyak dipercaya masyarakat Jawa sebagai menguasai Laut Selatan dan memiliki kerajaan gaib di sana. Nyi Roro Kidul juga kerap disebut memiliki hubungan dengan raja-raja Jawa terdahulu.

Salah satu raja Jawa yang konon memiliki hubungan dengan Nyi Roro Kidul adalah pendiri Kerajaan Mataram, Panembahan Senopati. Menurut legenda, Panembahan Senopati dan Nyi Roro Kidul bertemu di sebuah gua di Gunungkidul, yang dikenal dengan nama Gua Langse.

Gua Langse terletak di Desa Giri Cahyo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kini Gua Langse menjadi tempat tujuan wisata yang dikenal memiliki pemandangan eksotis dan indah, serta kesan mistis dari legenda seputar Sang Ratu Laut Selatan.

Legenda tentang Nyi Roro Kidul dan Panembahan Senopati ini membuat Gua Langse dianggap sebagai tempat sakral dan kerap dijadikan tempat bertapa.

Gua Langse, yang dibuka pada 1940-an, memiliki nama yang berarti kain kafan. Nama ini didapat karena dahulu gua itu konon ditutup dengan kain kafan, menambah kesan mistis gua tersebut.