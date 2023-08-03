Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Menko Airlangga: ASN Menjadi Future Leaders Birokrasi Kelas Dunia Menuju Indonesia Maju 2045

Karina Asta Widara , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |21:12 WIB
Menko Airlangga: ASN Menjadi <i>Future Leaders</i> Birokrasi Kelas Dunia Menuju Indonesia Maju 2045
Menko Airlangga Hartarto
A
A
A

Jakarta- Indonesia saat ini berada dalam proses aksesi keanggotaan dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan berpotensi menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menjadi anggota OECD. Dukungan positif untuk bergabungnya Indonesia juga diberikan oleh pihak OECD, mengingat peran kepemimpinan Indonesia dalam berbagai forum global dan kinerja perekonomian Indonesia yang baik.

Sebagai salah satu upaya untuk mendukung proses keanggotaan Indonesia dalam OECD tersebut, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang direkrut tentunya harus selaras dengan rencana Pemerintah untuk masuk menjadi anggota OECD.

Hal tersebut dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika mewakili Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun Anggaran 2023 di Jakarta, Kamis (3/08).

Lebih lanjut, OECD sendiri memiliki tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan standar hidup negara anggotanya melalui promosi ekonomi dan pengembangan sumber daya.

“Tentunya untuk masuk menjadi OECD ada roadmap-nya. Pengalaman terakhir, di Asia hanya dua negara, Jepang dan Korea. Oleh karena itu, standar pelayanan publik yang levelnya lebih tinggi menjadi prasyarat agar Indonesia menjadi negara maju di tahun 2030,” kata Menko Airlangga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/13/3184167//cgv_indonesia_buka_di_grand_mall_lampung-JBoX_large.jpg
Tambah Lokasi Baru, CGV Cinemas Indonesia Hadir di Grand Mall Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184130//bri_prabu_expo_2025-Rvif_large.jpeg
BRI Dukung PRABU Expo 2025, Dorong Transformasi Teknologi bagi UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184109//holding_umi-f9AI_large.jpeg
Perkuat Ekonomi Kerakyatan, BRI Group Salurkan Rp632 Triliun kepada 34,5 Juta Debitur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184052//genkbiz-HL9e_large.JPG
GenKBiz dan Star Festival Batam 2025, Inisiatif KB Bank Dukung Semangat Wirausaha Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184039//faforbea-elcF_large.jpg
Melangkah bersama Shopee, Brand Fesyen Faforbea Jadi Bukti Ketekunan di Era Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/2/3184015//menbud_fadli_zon_pencak_silat_tradisi-PMBW_large.jpeg
Tutup Festival Pencak Silat Tradisi, Menbud Dorong Inovasi Baru yang Berakar pada Tradisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement