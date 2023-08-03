Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bobby Nasution Libatkan Lansia Produktif dalam Pembangunan Kota Medan

Imam Rachmawan , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |21:54 WIB
Bobby Nasution Libatkan Lansia Produktif dalam Pembangunan Kota Medan
Bobby Nasution saat menghadiri peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2023, sekaligus melantik pengurus Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) di Kota Medan. (Foto: dok. Pemko Medan)
A
A
A

MEDAN - Keceriaan terpancar dari wajah para lanjut usia (lansia) penyandang disabilitas saat Wali Kota Medan Bobby Nasution menyerahkan sejumlah bantuan berupa kursi roda dan tongkat untuk untuk aktivitas mereka. Dengan senyum penuh bahagia, mereka pun mengucapkan terima kasih kepada menantu Presiden RI Joko Widodo tersebut.

Bantuan tersebut diserahkan Bobby Nasution pada peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-27 Tahun 2023, sekaligus melantik pengurus Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) Kota Medan, periode 2023-2028, yang diketuai Renward Parapat, di Hotel Madani Medan, Kamis (3/8/2023).

Di hadapan ratusan lansia, Bobby Nasution menyampaikan harapannya agar orang-orang tua yang masuk dalam kategori lansia tetap bisa produktif. Artinya, produktifitas dapat dimulai dari pola pikir (mindset) bahwa lansia bisa aktif dalam ragam kegiatan.

"Terkhusus bagi pengurus yang baru dilantik, saran dan masukan saya, kalau bisa hadirkan program-program yang mampu mengubah mindset orang tua kita bahwa lansia pun bisa produktif. Maksudnya, program yang ada harus lah bisa mengakar sehingga manfaatnya bisa dirasakan hari ini dan hingga nanti," kata Bobby Nasution.

Di beberapa negara, sambung Bobby Nasution, ada program khusus untuk lansia seperti magang. Jika di sini, imbuhnya, magang identik dengan kaum muda atau anak-anak kuliah yang akan memasuki masa akhir pendidikannya sebagai suatu persyaratan kelulusan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/13/3184167//cgv_indonesia_buka_di_grand_mall_lampung-JBoX_large.jpg
Tambah Lokasi Baru, CGV Cinemas Indonesia Hadir di Grand Mall Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184130//bri_prabu_expo_2025-Rvif_large.jpeg
BRI Dukung PRABU Expo 2025, Dorong Transformasi Teknologi bagi UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184109//holding_umi-f9AI_large.jpeg
Perkuat Ekonomi Kerakyatan, BRI Group Salurkan Rp632 Triliun kepada 34,5 Juta Debitur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184052//genkbiz-HL9e_large.JPG
GenKBiz dan Star Festival Batam 2025, Inisiatif KB Bank Dukung Semangat Wirausaha Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184039//faforbea-elcF_large.jpg
Melangkah bersama Shopee, Brand Fesyen Faforbea Jadi Bukti Ketekunan di Era Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/2/3184015//menbud_fadli_zon_pencak_silat_tradisi-PMBW_large.jpeg
Tutup Festival Pencak Silat Tradisi, Menbud Dorong Inovasi Baru yang Berakar pada Tradisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement