Bobby Nasution Libatkan Lansia Produktif dalam Pembangunan Kota Medan

Bobby Nasution saat menghadiri peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2023, sekaligus melantik pengurus Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) di Kota Medan. (Foto: dok. Pemko Medan)

MEDAN - Keceriaan terpancar dari wajah para lanjut usia (lansia) penyandang disabilitas saat Wali Kota Medan Bobby Nasution menyerahkan sejumlah bantuan berupa kursi roda dan tongkat untuk untuk aktivitas mereka. Dengan senyum penuh bahagia, mereka pun mengucapkan terima kasih kepada menantu Presiden RI Joko Widodo tersebut.

Bantuan tersebut diserahkan Bobby Nasution pada peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-27 Tahun 2023, sekaligus melantik pengurus Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) Kota Medan, periode 2023-2028, yang diketuai Renward Parapat, di Hotel Madani Medan, Kamis (3/8/2023).

Di hadapan ratusan lansia, Bobby Nasution menyampaikan harapannya agar orang-orang tua yang masuk dalam kategori lansia tetap bisa produktif. Artinya, produktifitas dapat dimulai dari pola pikir (mindset) bahwa lansia bisa aktif dalam ragam kegiatan.

"Terkhusus bagi pengurus yang baru dilantik, saran dan masukan saya, kalau bisa hadirkan program-program yang mampu mengubah mindset orang tua kita bahwa lansia pun bisa produktif. Maksudnya, program yang ada harus lah bisa mengakar sehingga manfaatnya bisa dirasakan hari ini dan hingga nanti," kata Bobby Nasution.

Di beberapa negara, sambung Bobby Nasution, ada program khusus untuk lansia seperti magang. Jika di sini, imbuhnya, magang identik dengan kaum muda atau anak-anak kuliah yang akan memasuki masa akhir pendidikannya sebagai suatu persyaratan kelulusan.