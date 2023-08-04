Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Mencekam Penggali Jasad Pahlawan Revolusi G30S/PKI di Lubang Buaya, Ada yang Kesurupan dan Temukan Potongan Jari

Furqon Al Fauzi , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |06:00 WIB
JAKARTA - Cerita mencekam diutarakan salah satu penggali jasad pahlawan Revolusi G30S/PKI di Lubang Buaya, Jakarta. Bahkan mereka menemuka beberapa barang aneh hingga potongan jari.

Seperti diketahui, Indonesia pernah diguncang peristiwa kelam yang dinamai Gerakan 30 September (G30S/PKI). Peristiwa tersebut berupa penculikan 6 perwira tinggi militer Indonesia dan 1 perwira pertama.

 BACA JUGA:

Ketujuh pahlawan revolusi yang menjadi korban antara lain, Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani; Mayor Jenderal Raden Soeprapto; Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono; Mayor Jenderal Siswondo Parman; Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan; Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo; serta Lettu Pierre Andreas Tendean.

Mereka disiksa, ditembak, kemudian mayatnya dibuang ke sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Namun beberapa hari kemudian jasad para pahlawan revolusi tersebut pun ditemukan.

Delapan warga sekitar turut membantu menggali sumur Lubang Buaya tempat para Jenderal dikubur. Dikutip video yang diunggah oleh akun Kurator Museum di kanal YouTube, menampilkan wawancara salah satu penggali makam yang bernama Yusuf pada 1998.

 BACA JUGA:

Pada kesempatan itu Yusuf bercerita bahwa saat menggali Lubang Buaya ia masih berusia 16 tahun. Cerita bermula ketika pada pulul 15.00 WIB, Yusuf yang merupakan anggota keamanan masyarakat diminta seorang Lurah untuk membantu membetulkan jembatan.

Halaman:
1 2 3
      
