HOME NEWS NEWS

JK Dukung Airlangga Solidkan Golkar untuk Menangkan Pemilu

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |00:04 WIB
JK Dukung Airlangga Solidkan Golkar untuk Menangkan Pemilu
JK dukung Airlangga solidkan Golkar untuk menangkan Pemilu. (Foto: dok Partai Golkar)
A
A
A

JAKARTA — Senior partai yang juga Ketua Umum Golkar periode 2004-2009, Jusuf Kalla (JK) menyatakan dukungannya terhadap Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk memenangkan Pemilu 2024.

Menurut Jusuf Kalla, saat ini Airlangga layaknya jenderal dalam peperangan demokrasi lima tahunan di Indonesia bagi partai berlambang pohon beringin.

 BACA JUGA:

JK mengakui di bawah kepemimpinan Airlangga, seluruh struktur Partai Golkar dari pusat hingga ke daerah solid. Soliditas inilah yang menurutnya dibutuhkan Airlangga untuk dapat memenangkan Golkar di pemilu yang akan digelar pada 14 Februari 2024.

“Dibutuhkan soliditas untuk katakanlah bertempur, ini Pak Jenderal (Airlangga), kalau tidak bersatu bagaimana bisa memenangkan pertempuran, iya kan,” tutur JK usai menggelar pertemuan tertutup dengan Airlangga di Darmawangsa Hotel, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (4/8/2023).

      
