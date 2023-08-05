Advertisement
HOME NEWS NEWS

Airlangga: Pesan Senior Soliditas Golkar Harus Tetap Terjaga

Imam Rachmawan , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |11:31 WIB
Airlangga: Pesan Senior Soliditas Golkar Harus Tetap Terjaga
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menggelar pertemuan tertutup dengan sesepuh dan para mantan Ketua Umum Partai Golkar di Darmawangsa Hotel, Jakarta Selatan. (Foto: dok. Golkar)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menggelar pertemuan tertutup dengan sesepuh dan para mantan Ketua Umum Partai Golkar di Darmawangsa Hotel, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (4/8/2023).

Airlangga didampingi Sekretaris Jenderal Lodewijk F Paulus bertemu dengan Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Muhamad Hatta, dan Theo Sambuaga.

Dalam pertemuan yang digelar sejak pukul 20.00 WIB tersebut, Airlangga mengaku mendapat pesan dan saran dari para senior partai berlambang pohon beringin.

"Tadi dari senior Partai Golkar, dari Pak JK, Pak Aburizal Bakrie, Pak Agung (Laksono), Pak Theo (Sambuaga), Pak (Muhamad) Hatta, tentu berharap bahwa partai ini solid. Tidak ada yang mengganggu Partai Golkar,” ujar Airlangga, Jumat (4/8/2023).

Menurut Airlangga, harapan besar para senior partai untuk terus menguatkan akarnya, karena Golkar adalah partai nomor dua terbesar di Indonesia. Artinya, Golkar saat ini sudah mewakili institusi politik dan institusi demokrasi bagi rakyat Indonesia.

      
