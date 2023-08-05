Demi Bisa Lacak PKI, Badan Intelijen Indonesia Kirim Utusan ke Mossad Israel

JAKARTA – Indonesia memiliki badan intelijen bernama Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin), yang dikepalai oleh Yoga Soegomo saat rezim Soeharto.

Badan intelijen ini diketahui mengirim sejumlah utusan kepada Tim Mossad ke Israel. Tujuannya adalah melatih kemampuan intelijen mereka, yang nantinya berguna untuk melacak Partai Komunis Indonesia (PKI).

Hal ini terungkap dalam buku ‘Evey Spy a Prince: The Complete History of Israel’s Intelligence Community.’, karya dua wartawan berdarah Israel bernama Dan Raviv dan Yossi Melman.

Mengutip buku 'Intel: Menguak Tabir Dunia Intelijen Indonesia' karya Kenneth J Conboy, Yoga pada akhirnya dimutasi dan digantikan oleh sosok baru tapi lama, yakni Mayjen Sutopo Juwono.

BACA JUGA: 5 Tokoh Intelijen yang Menjabat Kepala BIN di Awal Pembentukannya

Sutopo pernah terlibat dalam Badan Rahasia Negara Indonesia atau Brani, dan masuk ke dalam kelompok inti. Hal ini didasarkan keterangan di buku ‘Soeharto & Barisan Jenderal Orba: Rezim Militer di Indonesia 1975-1983’, karya David Jenkins.

Sutopo sendiri memiliki dua bawahan, yang terdiri dari Deputi I Brigjen Poerwosoenoe, bertugas menangani masalah-masalah keamanan negara serta Deputi II Kolonel Nichlany Soedarjo.