5 Fakta Kasus Masriah Buang Tinja ke Rumah Tetangga Digugat Rp1 Miliar

SIDOARJO - Kasus buang kotoran manusia di Desa Jogosatru Sukodono-Sidoarjo yang dilakukan Masriah, warga desa setempat kembali digelar di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Dalam sidang itu, pelaku buang kotoran yang kasusnya sempat viral di sejumlah media sosial ini dihadirkan bukan sebagai terdakwa, namun sebagai tergugat setelah korban buang kotoran, Wiwik Winarti menggugat perdata pelaku senilai Rp1 miliar.

Okezone merangkum 5 fakta Masriah buang tinja ke rumah tetangga digugat Rp1 Miliar. Berikut ulasannya:

1. Masriah Digugat Rp1 Miliar Usai Jalani Penjara 1 Bulan

Meski pelaku sudah menjalani hukuman penjara 1 bulan akibat perbuatannya, korban tidak terima dan menggugat perdata pelaku senilai Rp1 miliar.

2. Saksi Pendukung Penggugat Masriah Tak Hadiri Persidangan

Sayangnya meski dalam sidang itu penggugat dan tergugat telah hadir di persidangan, namun tim majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo kembali menunda sidang dengan alasan saksi pendukung tergugat tidak hadir dalam sidang tersebut.

“Sidang ini tadi ditunda karena ada beberapa pihak yang tidak hadir,” kata Kuasa Hukum Penggugat, Dimas Pangga Putra, Kamis (3/8/2023).

3. Sidang Masriah Hanya Berlangsung 10 Menit

Sehingga sidang yang berlangsung hanya sekitar 10 menit itu hanya diisi dengan pemeriksaan berkas dengan menghadirkan penasehat hukum kedua belah pihak.