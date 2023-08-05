Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

5 Fakta Kasus Masriah Buang Tinja ke Rumah Tetangga Digugat Rp1 Miliar

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |06:00 WIB
5 Fakta Kasus Masriah Buang Tinja ke Rumah Tetangga Digugat Rp1 Miliar
Ilustrasi (Foto:Freepik)
A
A
A

SIDOARJO - Kasus buang kotoran manusia di Desa Jogosatru Sukodono-Sidoarjo yang dilakukan Masriah, warga desa setempat kembali digelar di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Dalam sidang itu, pelaku buang kotoran yang kasusnya sempat viral di sejumlah media sosial ini dihadirkan bukan sebagai terdakwa, namun sebagai tergugat setelah korban buang kotoran, Wiwik Winarti menggugat perdata pelaku senilai Rp1 miliar.

Okezone merangkum 5 fakta Masriah buang tinja ke rumah tetangga digugat Rp1 Miliar. Berikut ulasannya:

1. Masriah Digugat Rp1 Miliar Usai Jalani Penjara 1 Bulan

Meski pelaku sudah menjalani hukuman penjara 1 bulan akibat perbuatannya, korban tidak terima dan menggugat perdata pelaku senilai Rp1 miliar.

2. Saksi Pendukung Penggugat Masriah Tak Hadiri Persidangan

Sayangnya meski dalam sidang itu penggugat dan tergugat telah hadir di persidangan, namun tim majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo kembali menunda sidang dengan alasan saksi pendukung tergugat tidak hadir dalam sidang tersebut.

“Sidang ini tadi ditunda karena ada beberapa pihak yang tidak hadir,” kata Kuasa Hukum Penggugat, Dimas Pangga Putra, Kamis (3/8/2023).

3. Sidang Masriah Hanya Berlangsung 10 Menit

Sehingga sidang yang berlangsung hanya sekitar 10 menit itu hanya diisi dengan pemeriksaan berkas dengan menghadirkan penasehat hukum kedua belah pihak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/337/3113465/sidang_razman_nasution_ricuh-kr05_large.jpg
Razman Nasution Dilarang Sidang di Pengadilan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/337/3012484/pemilik-inet-global-indo-diduga-dirikan-pt-abal-abal-untuk-pailitkan-bisnis-sendiri-resepsionis-dijadikan-komisaris-fiktif-FfTEFkaUll.jpg
Pemilik Inet Global Indo Diduga Dirikan PT Abal-Abal untuk Pailitkan Bisnis Sendiri, Resepsionis Dijadikan Komisaris Fiktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/337/3012482/sarat-kejanggalan-pengadilan-niaga-harus-batalkan-proses-pkpu-pt-inet-global-indo-mQazdacGMj.jpg
Sarat Kejanggalan, Pengadilan Niaga Harus Batalkan Proses PKPU PT Inet Global Indo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/337/2963727/almas-tsaqibbirru-pengantar-gibran-jadi-cawapres-jalur-mk-kini-menggugat-8Gw8r3Buc7.jpg
Almas Tsaqibbirru, Pengantar Gibran Jadi Cawapres Jalur MK Kini Menggugat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/337/2906632/berkas-oknum-paspampres-pembunuh-imam-masykur-diserahkan-ke-pengadilan-militer-jakarta-poLXUGp7is.jpg
Berkas Oknum Paspampres Pembunuh Imam Masykur Diserahkan ke Pengadilan Militer Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/25/337/2889197/sebut-pengacara-lukas-enembe-ngelindur-jaksa-adu-domba-kpk-dan-bpk-xK9HGcyZZz.jpg
Sebut Pengacara Lukas Enembe Ngelindur, Jaksa: Adu Domba KPK dan BPK!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement