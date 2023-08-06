Sidang Umum AIPA Dimulai, Puan Gaungkan Semangat ASEAN Solidarity

JAKARTA - Sidang Umum ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44 yang digelar di Jakarta sudah dimulai. Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertindak sebagai Ketua Majelis Sidang Umum AIPA ke-44 sore ini memimpin Sidang Komite Eksekutif forum parlemen se-Asia Tenggara itu.

Sidang Komite Eksekutif digelar untuk membahas agenda dan program terkait Sidang Umum AIPA yang ke-44. Dalam sidang ini, Puan menekankan pentingnya parlemen negara-negara ASEAN untuk responsif dan tanggap dalam menghadapi berbagai tantangan regional dan global.

"Saya mengajak seluruh delegasi parlemen anggota AIPA yang hadir, untuk bersama-sama mengedepankan semangat ASEAN solidarity. Dengan demikian, sidang diharapkan dapat berlangsung dengan produktif dan kita semua dapat menghasilkan konsensus di akhir pertemuan," kata Puan, Minggu (6/8/2023).

Sidang Umum AIPA ke-44 diselenggarakan di Hotel Fairmont Jakarta, Senayan, sejak tanggal 5 sampai 11 Agustus 2023. Event bergengsi tersebut dihadiri oleh 9 Ketua Parlemen di ASEAN selain Indonesia.

Selain itu, Sidang Umum AIPA ke-44 juga dihadiri perwakilan 17 negara Observer dan Tamu, serta perwakilan dari 9 Organisasi Internasional. Total peserta yang hadir sebanyak 568 Delegasi.

AIPA General Assembly merupakan salah satu puncak keketuaan DPR RI di AIPA, sejalan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Oleh karenanya, DPR RI menjadi tuan rumah dalam Sidang Umum AIPA kali ini.

Dalam sidang AIPA ke-44, DPR mengusung tema Responsive Parliaments for a Stable and Prosperous ASEAN yang merupakan komitmen parlemen ASEAN untuk ikut menciptakan perdamaian dan kesejahteraan di Asia Tenggara.

Sebagai penyelenggara, DPR RI memastikan seluruh kegiatan yang ada dalam rangkaian Sidang Umum AIPA ke-44 akan dijalankan secara inklusif dan transparan. Puan meyakini, hubungan yang baik di tingkat parlemen akan meningkatkan semangat solidaritas di kawasan.

"Kehadiran Anda sekalian, menjadi bukti adanya upaya kita bersama, dalam rangka peningkatan peran anggota parlemen dalam membangun masa depan ASEAN yang lebih baik," ujar perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI tersebut.

Di Sidang Komite Eksekutif ini, Puan yang juga merupakan Presiden AIPA 2023 didampingi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) AIPA Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman. Komite Eksekutif merupakan badan di AIPA yang menyiapkan pembahasan pada Sidang Umum AIPA.

Badan ini menentukan agenda sidang AIPA, siapa yang akan memimpin masing-masing Komisi, resolusi yang akan dibahas, dan berbagai isu penting lain terkait organisasi AIPA.