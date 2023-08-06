Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ormas Partai Golkar Solid, Adies: Kami Bergerak Sesuai Arahan Ketum Airlangga

Imam Rachmawan , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |22:26 WIB
Ormas Partai Golkar Solid, Adies: Kami Bergerak Sesuai Arahan Ketum Airlangga
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan Ormas Hasta Karya di Hutan Kota Plataran Senayan Jakarta. (Foto: dok. Golkar)
JAKARTA — Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan Ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).

Pertemuan dengan Airlangga di Hutan Kota Plataran Senayan Jakarta ini diinisiasi oleh Ormas Hasta Karya dan sayap partai.

Ketua Umum MKGR Adies Kadir menuturkan, ormas Hasta Karya, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap Partai Golkar siap menyumbangkan jutaan suara pada Airlangga untuk kemenangan Partai Golkar.

Adies mengaku tiap organisasi pendiri, yang didirikan, dan sayap milik Partai Golkar mempunyai 5 juta anggota.

“Rata-rata kami mempunyai 5 juta kader, suara yang bisa kami konsolidasikan dari Hasta Karya ini,” tutur Adies Kadir usai pertemuan, Minggu (6/8/2023).

