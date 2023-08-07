Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo Abdul Khaliq Ahmad Silaturahmi ke Pimpinan Ponpes Nurul Jumani

Saufat Endrawan , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |06:32 WIB
Bacaleg Perindo Abdul Khaliq Ahmad Silaturahmi ke Pimpinan Ponpes Nurul Jumani
Bacaleg Perindo Abdul Khaliq Ahmad silaturahmi ke Pimpinan Ponpes Nurul Jumani (Foto: Saufat Endrawan)
BANDUNG - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad silaturahmi ke rumah kediaman pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jumani di Desa Gajah Mekar, Kutawaringin, Kabupaten Bandung, pada Minggu 6 Agustus 2023 malam.

Banyak petuah dan pujian dari program Partai Perindo yang dipaparkan Abdul Khaliq yang juga Bacaleg DPR RI ini. Dalam kunjungan itu, ia didampingi Bacaleg DPRD Jabar, Linda.

Penyambutan dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jumani, Ajengan Ridwan kepada Abdul Khaliq Ahmad dan Linda saat berkunjung ke rumahnya.

Saat berjumpa dan berdialog, banyak wejangan, masukan dan petuah dan pujian kepada sosok Abdul Khaliq dan program Partai Perindo yang dipaparkan Abdul Khaliq yang juga Bacaleg DPR RI dari Dapil Kabupaten Bandung dan Bandung Barat ini.

Ajengan Ridwan akui banyak program Partai Perindo yang pro rakyat dan sosok Abdul Khaliq yang santai bijak dan dapat mencapai tujuan yang ingin dicapainya.

Abdul Kholiq mengaku saat bersilaturahmi ini ada tiga petuah yang akan menjadi bekal untuk menuju kesuksesan baik bagi partai maupun bagi dirinya.

(Arief Setyadi )

      
