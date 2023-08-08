Catat! 5 Daerah Paling Makmur di Bali

JAKARTA - Deretan daerah paling makmur di Bali menarik untuk diulas. Pasalnya beberapa masyarakat yang tinggal di wilayah Bali terkenal sangat makmur.

Hal ini dikarenakan banyaknya wisatawan berlibur ke bali membuat mata pencaharian masyarakat semakin tinggi. Adapun rata-rata umr di sana sebesar Rp3,1 juta.

Berikut 5 daerah paling makmur di Bali dilansir dari laman data BPS:

1. Badung

Di Provinsi Bali Kabupaten Badung menjadu daerah paling terkaya nomor satu dengan PDRB per kapita sebesar Rp81.572,71.

Seperti diketahui, Badung adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Bali, Indonesia. Ibu kota Badung berada di Mangupura, yang sebelumnya ibu kota Badung berada di Kota Denpasar. Daerah Badung meliputi Kuta dan Nusa Dua, objek wisata yang terkenal di Bali