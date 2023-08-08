Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Catat! 5 Daerah Paling Makmur di Bali

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |08:45 WIB
Catat! 5 Daerah Paling Makmur di Bali
Ilustrasi (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Deretan daerah paling makmur di Bali menarik untuk diulas. Pasalnya beberapa masyarakat yang tinggal di wilayah Bali terkenal sangat makmur.

Hal ini dikarenakan banyaknya wisatawan berlibur ke bali membuat mata pencaharian masyarakat semakin tinggi. Adapun rata-rata umr di sana sebesar Rp3,1 juta.

Berikut 5 daerah paling makmur di Bali dilansir dari laman data BPS:

1. Badung

Di Provinsi Bali Kabupaten Badung menjadu daerah paling terkaya nomor satu dengan PDRB per kapita sebesar Rp81.572,71.

Seperti diketahui, Badung adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Bali, Indonesia. Ibu kota Badung berada di Mangupura, yang sebelumnya ibu kota Badung berada di Kota Denpasar. Daerah Badung meliputi Kuta dan Nusa Dua, objek wisata yang terkenal di Bali

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/340/2926042/peringati-hari-otsus-ini-prioritas-pemprov-papua-barat-daya-AQ2z1yqipU.jpg
Peringati Hari Otsus, Ini Prioritas Pemprov Papua Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/338/2887397/perkuat-kolaborasi-rakernas-pengelolaan-keuangan-daerah-digelar-di-tangsel-hXVaw9LOrW.jpg
Perkuat Kolaborasi, Rakernas Pengelolaan Keuangan Daerah Digelar di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/01/337/2839561/3-daerah-penghasil-orang-pintar-di-kalimantan-timur-pvLXwj3hxA.jpg
3 Daerah Penghasil Orang Pintar di Kalimantan Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/08/08/340/2259158/kemendagri-tegaskan-otsus-papua-bukan-sekadar-bagi-bagi-uang-YUo63uIpUZ.jpg
Kemendagri Tegaskan Otsus Papua Bukan Sekadar Bagi-Bagi Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/11/337/2181674/presiden-jokowi-minta-menteri-ajak-masyarakat-lokal-bahas-otsus-papua-lRcfcG0bDh.JPG
Presiden Jokowi Minta Menteri Ajak Masyarakat Lokal Bahas Otsus Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/01/24/337/2008894/kemendagri-kaji-usulan-314-daerah-otonomi-baru-99kXAxxhXb.jpg
Kemendagri Kaji Usulan 314 Daerah Otonomi Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement