5 Sekte Paling Sesat di Indonesia, Ada Menuai Kontroversi

JAKARTA- Deretan sekte paling sesat di Indonesia menuai berbagai kontroversi karena ajarannya sangat melenceng. Salah satunya mengenai kepercayaan bahwa sistem agama yang ada tidak sesuai dengan pemahaman mereka.

Tidak sedikit dari pendiri ajaran ini membentuk sistem sendiri yang menggabungkan agama yang sudah ada. Beberapa bahkan mengaku sebagai Tuhan dan Rasul.

Berikut deretan sekster paling sesat di Indonesia kerap menuai kontroversi melansir berbagai sumber, Senin (8/7/23):

1. Lia Eden

Ajaran Salamullah Lia Eden sempat menghebohkan tanah air pada tahun 2008. Lia Eden selaku pendiri aliran sesat ini mendeklarasikan bahwa ia adalah Bunda Maria dan pernah bertemu Malaikat Jibril.

Kepercayaan tersesat Lia Eden mengesahkan shalat menggunakan dua bahasa, menghalalkan makan babi, dan mengadakan ritual menggunduli kepada sebagai penyucian diri.

Dengan pemahaman tersebut, Lia Eden berhasil mengumpulkan kurang lebih 100 pengikut.