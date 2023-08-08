5 Fakta Petugas Satpol PP Lempar Nampan Penuh Gorengan ke Pedagang Angkringan, Jadi Viral di Medsos

SEMARANG – Aksi aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang menertibkan salah satu pedagang angkringan di ruas jalan di Kota Semarang terekam video dan tersebar di media sosial.

1. Lempar Nampan Isi Gorengan

Salah satu petugas Satpol PP terlihat melempar wajah seseorang yang diduga penjual angkringan itu dengan nampan berisi gorengan jualan.

Hasil penelusuran informasi, insiden itu terjadi Senin 31 Juli 2023 malam. Lokasi tepatnya di ruas Jl. Imam Bardjo SH belokan ke arah Jl. Erlangga Barat 1, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.

2. Sempat Terjadi Kisruh

Tampak pada video itu, gerobak angkringan didorong-dorong lebih dari 5 petugas Satpol PP berseragam kaus warna hitam, bercelana panjang warna krem dan bersepatu warna krem model taktikal, beberapa di antaranya bertopi.

Gerobak angkringan itu didorong-dorong petugas ke arah Jl. Erlangga Barat 1, sementara seorang pemuda yang bercelana jeans dan kaus hitam yang diduga penjual angkringan tampak berusaha menahan.

Beberapa orang terlihat di lokasi tersebut. Ada petugas Satpol PP juga terlihat mengambil kursi plastik warna cokelat tua. Suasana keributan mulut terdengar, hingga akhirnya satu petugas Satpol PP mengambil nampan berisi gorengan dari gerobak tersebut dan melemparkan ke wajah si pemuda penjual angkringan dari jarak dekat. Video itu berdurasi 30 detik.