Humor Gus Dur: Kala Hantu di Istana Merdeka Ikut Pengajian

JAKARTA – Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur terkenal dengan humornya. Tak jarang candaan yang dilontarkannya kerap mencairkan suasana.

Salah satunya adalah kisah tentang Gus Dur saat tinggal di Istana Merdeka. Sejumlah cerita pun muncul terkait kondisi Istana Merdeka yang disebut-sebut angker karena jarang ditempati.

BACA JUGA: Ganjar Pranowo Dorong Politeknik Gusdurian Terapkan Program Kampus Merdeka

Hal ini tertuang di dalam buku ‘Biografi Abdurrahman Wahid’ karya Greg Barton. Buku ini menyinggung sekelumit kisah tentang istana kepresidenan RI serta presiden yang menghuninya.

Alkisah, saat Gus Dur sekeluarga pindah ke Istana, sebelum masuk mereka diinformasikan bahwa harus bernegoisasi dulu dengan roh halus penjaga Istana.

Kawasan Istana yang dulunya jarang ditempati diyakini berhantu, terutama di area kamar ujung ruang utama. Ruangan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan bendera pusaka hanya dibuka setahun sekali.

Yenny Wahid putri kedua Gus Dur, pernah membenarkan kabar keangkeran Istana Negara.

"Istana memang seram. Ada beberapa ruangan yang tidak nyaman,” terangnya.

Namun, Gus Dur selalu punya cara unik untuk mengatasi masalah apa pun. Menurut Yenny, Gus Dur sempat beberapa kali 'digoda' makhluk halus. Ketika sang ayah duduk santai, tiba-tiba kursinya bergoyang sendiri.

Meski sempat kaget, Gus Dur berkomunikasi dengan makhluk tersebut. "Wis, aku ngerti kowe ono, ojo ganggu aku ya (Sudah, saya tahu kamu ada, jangan ganggu saya,ya). Kamu di duniamu, saya di dunia saya sekarang," ujar Gus Dur saat itu.